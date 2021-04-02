Akşener’e Demirtaş’ın sözleri soruldu: Şu anda seçime yönelik bir çalışma yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3’üncü bir ittifak arayışları olmadığını belirterek, “Şu anda seçime yönelik bir çalışma yok” dedi.

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Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, “Eğer muhalefetteki milliyetçi odaklar demokrasi ittifakına ısrarla engel olmaya devam edeceklerse bu durumda HDP’nin öncülüğünde üçüncü bir ittifak, ‘demokrasi ittifakı’ olarak ilan edilebilir” demişti.

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Akşener, Ankara’da AKP’den istifa ederek partisine geçen Lütfü Yılmaz’ı iş yerinde ziyaret ederken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İYİ Parti lideri, “3’üncü bir ittifak arayışından bahsediliyor. Bu konuda bir çalışma var mı” sorusuna şu yanıtı verdi: “Şu anda seçime yönelik bir çalışma yok. Herhangi bir şey yok. Herkes bir şey söylüyor. Ana konuları konuşmak bu ülkede çok pahalı oldu; açlığı, işsizliği, kayırmacılığı, esnafın halini konuşmak zor. Biz burada direniyoruz. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Siyasi partilerin ilan etmediği her şeyi karşı taraf konuşuyor. Bunun için biz de o tuzağa düşmeyeceğiz.”