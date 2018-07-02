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Yaramazlara biraz batar!

‘Akşener’e cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edildi’ denmişti: Çifte yalanlama

 

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, genel başkan Meral Akşener’e cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edildiğine dair iddiayı ‘gerçek dışı’ diye niteledi. AKP Sözcüsü Mahir Ünal da “Söz konusu değil” dedi.

Fotoğraf: DHA

İngilizce yayın yapan Sigma Turkey adlı haber sitesi, Ankara’daki kaynaklarına dayandırdığı haberinde Akşener’e cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edildiğini, Akşener’in de bu teklifi kabul ettiğini öne sürmüştü.

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Çıray, iddiaya kişisel Twitter hesabından yanıt verdi: “Sayın Meral Akşener’e başkan yardımcılığı teklifi getirildiği ve onun da kabul ettiğine dair sosyal medyada yer alan paylaşımlar gerçek dışıdır. Kamuoyunun bilgisine…”

AKP Sözcüsü Mahir Ünal da,  iddia için, “Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil” dedi.

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