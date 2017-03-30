Akşener’e bir ret de YSK’dan: Isparta’da düzenlenmek istenen mitinge izin yok

Referandumda ‘Hayır’ oyu kullanacaklarını açıklayan MHP’li eski vekiller Meral Akşener ve Nuri Okutan’a Isparta’da düzenlemek istedikleri miting için Yüksek Seçim Kurulu’ndan da izin çıkmadı.

Akşener, kısa bir süre önce partisinden ihraç edilen Okutan’la birlikte Isparta’daki Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda ‘Milli iradeye saygı’ başlıklı açık hava toplantısı yapmak için izin istemişti. Başvuru merkez ilçe seçim kurulu tarafından reddedilmişti.

Ret kararı Okutan tarafından YSK’ya götürüldü. YSK, itirazı reddederek mitingin yapılamayacağına hükmetti.

Akşener’in Ankara’da düzenlemek istediği mitinge de ‘olası bir saldırıya mahal vermemek amacıyla’ izin çıkmamıştı.