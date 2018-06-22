Akşener’e arkadaşı söylemiş: AKP’ye oy verene 500 lira

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum’da 500 liraya oy satın alınmaya çalışıldığını iddia etti.

Sözcü’den Kamil Elibol’a konuşan Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ilk turda seçilemeyeceğini, ikinci turda da kendisinin seçileceğini söyledi.

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“Tayyip bey de evine dinlenmeye gidecek. Sabah başka akşam başka konuşuyor. Bugün ak dediğine yarın kara, öbür gün beyaz, gri diyor” diyen Akşener, Erdoğan’da bir panik duygusu olduğunu dile getirdi.

İYİ Parti lideri, kahvelerin ve millet bahçelerinin bunun tezahürü olduğunu belirterek “Şuur altı gizlenemez bir şeydir. Yorulduğunuz zaman korteksin altı ortaya çıkar” dedi.

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‘Seçmenimiz kendini söyleyemiyor’

Akşener, şöyle devam etti: “Sayın İnce’nin kalması halinde de en başından beri çalışacağımı söyledim. Ama bir anda iki atla gidemiyorsunuz. Kazanacağımıza inanıyorum. Millet ittifakı olarak. Ondan sonraki fasıl daha kolay. Bana habire FETÖ denildiği için bizim seçmenimiz kendini söyleyemiyor. Buradan bir suçlanma noktasına gitmesin diye. Sessiz kitle İYİ Partili. 2’nci tura kalma gerekçem işte bu sessizlik. CHP’li seçmeni gurur duyarak bağıra bağıra söylüyor. Muharrem beyden dolayı da çok mutlular. AK Partili, Saadetli söylüyor. Balgat ile MHP tabanı ayrı yalnız.”

Akşener, Meclis’te az 100 milletvekilleri olacağını kaydetti.

Oy iddiası

İYİ Parti lideri, AKP’nin oy satın aldığı iddialarıyla ilgili de “Erzurum’da arkadaşımın kapısına gelmişler. ‘Mühürlü pusulayı al, boşunu getir, 500 lira senin’ demişler” dedi.

Akşener, yolsuzluk operasyonu için şunları söyledi: “Suçlu mutlaka cezalanır. 17/25 Aralık’taki deliller hukuk dışı elde edilmiş olabilir. Ama hisli bakanımız ‘Bunlar montaj’ dedi. Burada cıvıklık var, herkes birbirini dinlemiş. ‘Nerdesin oğlum? Evdeyim baba. Hangi evde? Rezidansta…’ O redizansın aylık kirası 20 bin lira. Oğlum 7 bin 500 lira maaş alıyor. Hiç trilyoncukları görmedi.”

‘Kellemle top oynarım’

İYİ Parti lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: “Devlet bey beni o kadar tanımıyor. Benim ağabeyimin arkadaşıydı. İçişleri eski bakanı olarak dahil olmuştum. Ciddi, mesafeli, seviyeli iletişimimiz vardı. Randevusuz görüşmedim. Hep bir konu üzerine görüştük. Bu manada çok yakından tanıdığımı söyleyemem. Ancak Tayyip Beyle birbirimizi çok yakından tanırız. Benim ekip arkadaşlarım için kellemle top oynadığımı bilir. Sürekli olarak bize saldırıldı. Benim kendimi kontrol etmemin önüne geçmek içindi. Bana arkadaşlarım hep ‘Sabır ya hacı’ dediler. Ben hacıyım ya. Hacı sabretti.”