Akşener’den yeni partilere destek: Ülkeye faydası olur, çeşitlilik güzeldir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski başbakan yardımcısı Ali Babacan’ın parti kuracakları iddiaları için “Çeşitlilik güzeldir” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Babacan geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmüş ve ardından AKP’den ayrılmıştı. Erdoğan da bir soru üzerine Babacan’a ‘kırgın olduğunu’ açıklamış ve kendisini ‘ümmeti parçalamakla’ suçlamıştı.

Reklam

Bu durumun AKP’ye nasıl yansıyacağını şimdiden söylemenin zor olduğunu kaydeden Akşener, Davutoğlu ve Babacan’ın ‘bir ya da iki parti kurmasının’ Türkiye’nin yararına olacağını söyledi.

‘Tekçiliğin sonuçları ortada’

İYİ Parti lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “Tekçiliğin Türkiye’yi ne hale getirdiği ortada. Dolayısıyla gerçekten kendilerine, eğer böyle bir yola gireceklerse başarılar dilerim. Ama elbette ilk gözlerini çevirecekleri yer AK Parti seçmenidir, doğaldır, o alanı tanıyorlar. Sayın Erdoğan’ın bundan sonra teksif olacağı, tüm her şeyi ile takip edeceği bu iki arkadaşımızın kuracağı partiler olacaktır diye düşünüyorum.”

‘Yeni partiler bize tehdit değil’

Kurulacak partilerin İYİ Parti için bir tehdit olabileceği görüşüne katılmadığını belirten Akşener, ‘partilerin kendilerini nasıl tanımladığından ziyade seçmenin o partiyi nasıl tanımladığının önemli olduğunu’ söyledi.

Reklam

İYİ Parti genel başkanı şunları söyledi: “DYP’deki Meral Akşener milliyetçi muhafazakar veya muhafazakar milliyetçiydi seçmenin tanımı itibariyle. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Cumhuriyet kadını , Cumhuriyet değerlerine bağlı partisi daha seküler, milliyetçi bir şeye konumlamış seçmen. Bilmiyorum bu yeni kurulan partiyi ya da partileri seçmen nereye konumlandıracak onu göreceğiz.”