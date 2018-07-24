Akşener’den yağmurda nöbet tutan partililere: 72 saat süre verin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisini partinin başında kalmaya ikna etmek için evininin önünde dün gece yoğun yağmura rağmen bekleyen partililere kararını 72 saat içinde vereceği mesajını gönderdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bir ay sonra yapılacak olan olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklamasının ardından partililer, Akşener’in Üsküdar’da bulunan evinin önünde toplanarak, Akşener’in aday olması için nöbet tutmaya başladı.

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Dün akşam başlatılan nöbete dün akşam 24 il başkanı da katıldı.

Evinin önünde toplanan partililer ve il başkanları adına İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Ersin Beyaz ortak açıklamayı okudu.

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Açıklamada “Dik duran, ülkeye zararı olacak her planı yok eden, her engeli aşan bir lider, memleket için çok büyük kazanç ve şanstır. O lider memleketi hiç bir plana, hiç bir hesaba kurban etmez. İyi bilinsin ki; böyle bir lideri herhangi bir hesaba kurban etmeyiz. Bu yola sayın genel başkanımız ile onu örnek alarak, ondan aldığımız güçle çıktık. Başından beri onunlayız. Sonuna kadar da onunla olacağız. Bizler, İYİ Parti’nin bütün il ve ilçe başkanlıkları olarak, tüm teşkilatlarımız genel başkanımız Meral Akşener’in yanındayız. Onunlayız, ona güveniyoruz. Milletimiz, memleketimiz onunla iyi olacak. Genel Başkanımız Meral Akşener’dir. Biz memleketin umudunun elini hiç bir koşulda bırakmayız. Burada genel başkanımızın evinin önündeyiz. Nöbetteyiz. Nöbetimiz iyi haberi alana kadar sürecektir” dendi.

Kendini zincirledi

Akşener’in evinin olduğu sokak ve çevresi Akşener’in posterleriyle donatıldı. Akşener’i göreve çağıran partililer arasında 73 yaşındaki Osman Şalk dikkat çekti. Kendisini Akşener’in evinin penceresine zincirleyen Şalk, “Meral Akşener dönecek. O dönmeden buradan kalkmak yok. Söz verecek. Söz vermediği sürece buradan kalkmam” dedi.

Bir süre sonra aralarında ilçe başkanlarının ve parti yöneticilerinin bulunduğu grup, evin önüne kendilerini zincirleyerek Osman Şalk’a katıldı.

Sekleyiş sürerken evde bulunan Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan aracılığı ile bir açıklama yapan Akşener, karar verebilmesi için partililerden süre istedi. Akşener’in 72 saat süre talep ettiğini belirten Türkkan, “Bu akşam buradaki samimi, gerçekten Türk siyasi hayatına geçebilecek bu tezahüratınızı sonlandırmak istiyorum. Bize güvenin, genel merkez yöneticilerimize güvenin. Bize 72 saat süre verin. 72 saat bu evi rahat bırakın. Sonra tekrar burada buluşalım” dedi.

Partililerin bekleyişi Akşener’in mesajı geldiği sırada İstanbul’daki sağanak yağmura rağmen sürüyordu.