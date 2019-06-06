Akşener’den ‘VIP’ çıkışı: Erdoğan’a da yapılırdı, tarih tekerrürden ibaretmiş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘millet ittifakı’nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun Ordu Giresun Havalimanı’nda VIP girişine alınmamasıyla ilgili, “Dün bunları Sayın (Cumhurbaşkanı) Erdoğan yaşadı, ben biliyorum. Ona da yapıldı. Aynısı tekrar ediliyor, tarih tekerrürden ibaretmiş” dedi.

Fotoğraf: DHA

Ramazan Bayramı kapsamında Karadeniz turuna çıkan ve Trabzon’da miting yapan CHP’li aday daha sonra Giresun ve Ordu’ya geçmişti. Buradan ayrılışında Ordu Valisi Seddar Yavuz’un emriyle VIP salonuna alınmadığını ifade eden İmamoğlu yanında milletvekili olduğu halde VIP girişini kullanmasına izin verilmediğini söylemişti.

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Partisinin İstanbul il teşkilatı ile bayramlaştığı toplantıda konuya değinen Akşener şöyle konuştu: “İçişleri Bakanlığı, beş dönem milletvekilliği ve Meclis başkanvekilliği yapmış biri olarak, VIP’e şahsımın dışında korumalarımın alınmadığı, aile fertlerimin alınmadığı bir süreçten geçtik. Dolayısıyla halkın da arasında olmak, halkın arasından yürümek, halkın arasından uçağa binmek çok daha iyi. Oradaki eksikliği görüyorsunuz, o daha da iyi oluyor. Dün bunları Sayın Erdoğan yaşadı, ben biliyorum. Ona da yapıldı. Aynısı tekrar ediliyor, tarih tekerrürden ibaretmiş. Ama Sayın Erdoğan, bu işlere çok dikkat ederdi eskiden, kendisi yaşadığı için. Bugün kraldan çok kralcıların yürümesine müsaade eden bir ruh hali var.”