Akşener’den ‘Ülkemiz açısından iyi olacak’ diyen Bahçeli’ye: Allah söyletiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ‘nin “Nasıl bir süreç bizi bekliyor” sorusunu “Gayet iyi olacak” diye yanıtlamasını, “Allah söyletiyor” diye yorumladı.

Bahçeli, seçim süreci için “Gayet iyi olacak ülkemiz açısından…” dedikten sonra gülümseyip “Bir partinin sloganına benzedi ama” diye eklemişti.

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MHP liderinin sözlerinden sonra Twitter hesabından bir paylaşım yapan Akşener, “Allah söyletiyor: ‘Gayet İYİ olacak inşallah!’ #TürkiyeİYİOlacak” diye yazdı.

Allah söyletiyor: “Gayet İYİ olacak inşallah!” #TürkiyeİYİOlacak — Meral Akşener (@meral_aksener) April 26, 2018

Akşener’in liderliğindeki İYİ Parti, MHP’den ayrılan isimlerin öncülüğünde kurulmuştu.