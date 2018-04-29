Akşener’den Tatlıses’in Erdoğan’lı anısına: Milletin çocukları üşürken neredeydiniz?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, türkücü İbrahim Tatlıses’in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendi evine oğlu İdo üşüyor diye doğalgaz bağlattığından bahsettiği anısı üzerinden hükümeti eleştirdi.

Tatlıses, AKP’nin mitingine katılarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bir anısını anlatmıştı: “Ben bu insanın neyine tavım biliyor musunuz? İdo doğmuştu, iki aylıktı. Belediye başkanıydı İstanbul’da. Dedim ki ‘Sayın başkanım, bizim evimizde, koca villamız var ama üşüyoruz. Doğalgaz bağlanmış ama bizde yok.’ Dedim ki ‘İdo iki aylık, üşüyor.’ 10 dakika sonra aradı dedi ki ‘Yokmuş ama ben kendi şeyimden vereceğim.’ Doğalgazımız bağlandı ve İdo üşümekten kurtuldu.”

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‘3 milyon işsiz var’

Nevşehir’de miting düzenleyen Akşener, Tatlıses’in sözleri üzerinden Erdoğan’a yüklendi.

“Doğalgaz yokmuş, çocuk üşümüş. Bu milletin 3 milyon işsizi var, bu milletin çocukları üşürken neredeydiniz?” diyen Akşener, ‘yandaşların kayrılacağına, milletin çocuklarının düşülmesi gerektiğini’ ifade etti.

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Tatlıses’le Erdoğan’ın diyalog sırasında güldüğünü dile getiren İYİ Parti lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: “Adana’daki kadını hatırlıyor musunuz? Çocuklarını ısıtamıyor diye yan odada kendini asan… Hiç düşündün mü Erdoğan? İki fotoğraf var. Şehit çocuğu ağlıyor, Erdoğan buz gibi bakıyor. Suriyeli çocuk gelmiş, onun elinden tutmuş ağlıyor. Esma’ya ağla, Mustafa’ya da ağla… Açlıktan Ayaz bebekler üşüyorsa memlekette, sen oraya oturamazsın, nitekim oturamayacaksın da.”