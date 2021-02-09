Akşener’den Takvim’e tepki: Hiç mi utanmıyorsunuz?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, vatandaşlara ‘fazla ürün satın almamaları için’ alışveriş önerilerinde bulunan Takvim gazetesini eleştirdi.

Gazetenin 7 Şubat’taki manşet haberinde marketlerin satışları artırmak için farklı metotlara başvurduğu belirtilmişti. Gıda enflasyonunun arttığı, temel ihtiyaç maddelerinin zor karşılandığı bir dönemde yapılan haber tepki çekmişti.

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Meclis’teki grup toplantısında konuşan Akşener, Takvim’in patronunun ‘doymaz beş müteahhitten biri’, yöneticisinin de istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kardeşi olduğunu ifade etti.

“Derdi bini aşmış vatandaşıma neler öneriyor neler” diyen Akşener, haberdeki “Alışverişe tek başınıza ve tok karnına çıkın, yanınızda çocuklarınız olmasın” ve “Büyük market arabası kullanmayın, doldurmaya teşvik eder” gibi önerileri anımsattı.

Sert sözler

Akşener, önerilerin ‘markete gitmeye bile dermanı kalmamış, mahalle bakkalının veresiye defteriyle yaşayan millet’e söylediğini belirterek “İşe bakar mısınız… Hiç mi utanmıyorsunuz, hiç mi sıkılmıyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti lideri şöyle devam etti: “Bu rezaleti gördün mü sayın Erdoğan? Ceplerine para koyup medya satın aldırdığın bu vicdansızlar, milletimin acı gerçeğiyle alay ediyor, alay. Ayıptır. Günahtır. Mahsuni Şerif’in dediği yerdeyiz… ‘Mevlam gör diyerek iki göz vermiş, bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı? Dura dura bir sel oldum erenler, bilmem çağlasam mı, çağlamasam mı?’

‘Al sana savaşacak manşet’

Bu rezalet, önce seni vurur sayın Erdoğan! Türkiye’yi yönetenlerin görevi, her şeyden önce vatandaşına, markete girdiğinde tüm ihtiyaçlarını alabileceği imkanları sağlamaktır. Damadının kardeşi, elinin altındaki gazeteler üzerinden kuyunu mu kazıyor bilmem ama milletimize yapılan bu hakaretin hesabını sormak, önce sana düşer. Manşetlerle savaştık diyordun. Al sana savaşılacak manşet.”