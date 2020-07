Akşener’den sosyal medya düzenlemesi için ‘hodri meydan’: İşe ‘troll’lerden başlayalım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP’nin getirmek istediği sosyal medya düzenlemesi için “AKP’nin troll’lerinden işe başlayalım” dedi.

Fotoğraf: Reuters

AKP, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine yönelik hakaretlerin ardından sosyal medya düzenlemesini gündeme getirmişti.

Meclis’te grup toplantısında konuşan Akşener, yeni düzenleme için “Gerekli yasaları çıkaralım, caydırıcı önlemleri alalım” dedi.

‘Atılacak ilk adım’dan bahseden İYİ Parti lideri, “Sosyal medya üzerinden insanların ailelerine namuslarına her türlü hakareti yapan, AKP’nin trolleri için gereğini yapalım. Yani işe samimiyetle başlayalım” diye konuştu.

‘Gizli ajandaları var’

AKP’nin hep ‘gizli ajandası’ olduğunu savunan Akşener, iktidarın “Fırsat bu fırsat” dediğini, çoklu baro düzenlemesinin de buna örnek olduğunu kaydetti.

İYİ Parti lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadınlara gıcıklar. Kafaya koymuşlar. Kırk yılda bir iyi bir iş yaptıkları İstanbul Sözleşmesi’nden çekileceklermiş. Nedeni bir LGBTİ yürüyüşü. Gençleri sosyal medyada kontrol edemiyorlar. Yasaklayacaklarmış. Kendilerine yapılan alçakça bir saldırıyı gündeme getirip algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar. Twitter ne yaptı? Kendilerine ait troll hesapları kapattı. Kendi hesaplarının engellenmesine kızdılar. Bir hafta önce sosyal medyayı öve öve bitiremeyen sayın Erdoğan, bir hafta sonra ‘Kapatacağız’ der miydi? Bu, farklı düşünceleri ezerek susturma çabasıdır.”

Her gün birilerinin hakarete ve iftiraya uğradığını aktaran Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kast ederek “Küçük ortak her gün öfke krizi geçiriyor. Minik ortak her gün birini hedef gösteriyor” dedi.

‘Sorsanız suçlu Netflix…’

İYİ Parti lideri şöyle devam etti: “Masum gazeteciler cezaevine konuluyor ama masum kadınlara tecavüz göndermesi yapanlar serbest kalabiliyor. Ama sayın Erdoğan’a sorarsanız, suçlu Netflix, YouTube, Twitter… Ahmakça tedbirlerle sonuç alamazsın sayın Erdoğan. Onca kadının yaşadıklarının hakkı sende kalır. Bu zihniyet tek adam rejimlerinin genel tanımı. ‘Dislike’ yaptılar diye yasak getirmek hep aynı zihniyetin ürünüdür.”