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Yaramazlara biraz batar!

Akşener’den silahlı saldırıya tepki: Hiçbir saldırı veya tehdit bizi döndüremez

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul’da İYİ Partililere yönelik silahlı saldırıyla ilgili olarak “Hiçbir saldırı veya tehdit bizi çıktığımız iyilik yolundan döndüremeyecektir” dedi.

İstanbul Bağcılar’da bir grup dün gece seçim çalışması yapan İYİ Partililer’e tabanca ve bıçaklarla saldırmış, biri ağır olmak üzere beş kişi yaralanmıştı.

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Akşener Twitter’da olayla ilgili olarak “Hiçbir saldırı veya tehdit bizi çıktığımız iyilik yolundan döndüremeyecektir. Türkiye’nin ihtiyacı olan iyiliği ve sağduyuyu sabırla inşa edeceğiz. Menfur saldırıda yaralanan kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. #TürkiyeİYİOlacak”  dedi.

 

 

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