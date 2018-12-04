Akşener’den seçim vaatlerine giriş: 100 bin lira faizsiz kredi, maaşlı staj…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim vaatlerkini sıralamaya başladı: “Gençlere 100 bin liraya kadar faizsiz kredi, işsiz gence bedava internet, ücretli staj…”

Akşener, partisinin grup konuşmasında yaptığı konuşmada milletinin tek gündeminin ekonomi olduğunu belirterek “İlk defa bir iktidar milletin gözünün içine baka baka krizi yok saymaktadır. Bu hayat pahalılığın sebebi stokçu çiftçiler ve esnafmış. İnanmamızı istedikleri hikaye budur. İçeride başka dışarıda başka oynuyorsunuz. Bedelini de bu millet ödüyor. Türk ekonomisine saldıran dış güç masalı artık tutmuyor. Yeni bir terör örgütümüz oldu. Soğan terör örgütü. Yetmedi 3 liraya aldığını 2 liraya satmıyor diye esnafı suçladılar. Yetmedi çok et yiyor diye ahaliyi suçluyor” diye konuştu.

Reklam

Seçim vaatlerinin ipuçlarını verdi

İktidarın gençlerin, kadınların hayallerini öldürdüğünü savunan Akşener kendisinin de hayalleri olduğunu belirterek şu vaatleri sıraladı:

” – Şirket kuracak gençlere 100 bin liraya kadar sıfır faizli kredi vermeyi hayal ediyorum. Bu şirketlerden belirli süre vergi almamayı hayal ediyorum.

Reklam

– Stajların ücretli hale geldiği bir Türkiye hayal ediyorum.

– Üniversiten mezun olan gençlere kamu kurumlarında iş verildiğini görmek istiyorum.

– 25 yaşına kadar tüm öğrencilere ve iş bulamayan gençlere bedava internet verilmesini istiyorum.

– Ben öğrencilerden sınav ücreti alınmamasın istiyorum.

– Dar gelirli öğrencilere karşılıksız eğitim bursu verilmesini hayal ediyorum.”

CHP ile ittifak: uzlaşılmazsa teşekkür edilir

Akşener CHP ile yerel seçimde yapmayı konuştukları işbirliği için de “Devam eden görüşmeleri sınırlı bir güç birliği olarak görüyoruz. Siyaset ilkelerle yapılır. İlkeler ortaya konur uzlaşılırsa yürünür uzlaşılamazsa teşekkür edilip yol haritası çizilir. Medeni bir şekilde yürüyen süreç yakın zamanda sonuçlanacak” dedi.

Provokasyon uyarısı

‘Cumhur ittifakı‘nın seçimleri bir beka olarak sunmasının bir korku işareti olduğunu belirten Akşener “Harbe falan girmiyoruz. Yani ortada mikrofonu devirecek durum yok. Sakin olun kardeşim. Bağırıp çağırarak millete krizi hayat pahalılığını işsizliği unutturamazsınız. Provokasyon denemelerinden vazgeçin. Aklınıza hangi parti yatıyorsa ona verin. Kimsenin dolduruşuna gelip eşinizle dostunuzla arkadaşınızla düşman olmayın” diye konuştu.