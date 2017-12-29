Akşener’den S-400’ler üzerinden Erdoğan’a: O füzeleri nerede kullanacaksınız kardeş?

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 füze savunma sistemi üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sordu: “O füzeleri nerede kullanacaksınız kardeş?”

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın almasını öngören anlaşma Ankara’da imzalanmıştı.

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Anlaşmaya göre Türkiye, 1 milyar 375 milyon dolarını Rusya’dan aldığı borçla, 1 milyar 125 milyonluk bölümünü ise peşin yapacak. İlk S-400 sevkıyatının Mart 2020’de yapılması planlanıyor.

Kırklareli’nde konuşan Akşener, sözlerine “Buradan Sayın Erdoğan’a sesleniyorum. Elinde megafonla bağırarak, çağırarak, dış politika yapılmaz kardeşim” diye başladı.

Akşener şöyle devam etti: “Rusya’dan S-400’ler alıyorsunuz, yahu sizin uçaklarınızı onlar tanımıyor. O füzeleri nerede kullanacaksınız kardeş? Senin F-16’ların onları tanımıyor, onlar F-16’ları düşman uçağı olarak görüyor. Koyacaksın bir depoya çürüyecekler. Efendim gittin Amerika’ya ‘Ey Trump’ yaptın, yaptın, gittin. 11 milyar dolarlık uçak satın aldın. Ya bu ‘Ey’lerin gereğini yap ya da bu ‘Ey’leri kes kardeşim. Yani sürekli parmak sallanmaktan artık yorulduk. Bu ülkenin huzura ihtiyacı var.”