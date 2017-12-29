Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşener’den S-400’ler üzerinden Erdoğan’a: O füzeleri nerede kullanacaksınız kardeş?

Share58
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 58

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 füze savunma sistemi üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sordu: “O füzeleri nerede kullanacaksınız kardeş?”

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın almasını öngören anlaşma Ankara’da imzalanmıştı.

Reklam

Anlaşmaya göre Türkiye, 1 milyar 375 milyon dolarını Rusya’dan aldığı borçla, 1 milyar 125 milyonluk bölümünü ise peşin yapacak. İlk S-400 sevkıyatının Mart 2020’de yapılması planlanıyor.

Kırklareli’nde konuşan Akşener, sözlerine “Buradan Sayın Erdoğan’a sesleniyorum. Elinde megafonla bağırarak, çağırarak, dış politika yapılmaz kardeşim” diye başladı.

Akşener şöyle devam etti: “Rusya’dan S-400’ler alıyorsunuz, yahu sizin uçaklarınızı onlar tanımıyor. O füzeleri nerede kullanacaksınız kardeş? Senin F-16’ların onları tanımıyor, onlar F-16’ları düşman uçağı olarak görüyor. Koyacaksın bir depoya çürüyecekler. Efendim gittin Amerika’ya ‘Ey Trump’ yaptın, yaptın, gittin. 11 milyar dolarlık uçak satın aldın. Ya bu ‘Ey’lerin gereğini yap ya da bu ‘Ey’leri kes kardeşim. Yani sürekli parmak sallanmaktan artık yorulduk. Bu ülkenin huzura ihtiyacı var.”

S-400 anlaşması imzalandı

S-400’lerde son durum: ‘Anlaşmaların hepsi sağlandı’

S-400 işi böyle bitti: 1 milyar 125 milyon peşin, 1 milyar 375 milyon dolar borç

ABD Türkiye’nin S-400 aldığına hala inanmıyor: Alma olasılığından kaygılıyız

Erdoğan: S-400 anlaşması tamam

Savunma bakanı noktayı koydu: Rusya’dan S-400’ler alındı, gerisi detay

NATO komutanı: S-400’lere karşı Türk yetkililere baskıyı sürdüreceğiz

Rus yetkili: Türkiye’nin aldığı S-400’lerin maliyeti 2 milyar dolardan fazla

NATO yetkilisi: Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almasının ‘sonuçları’ olur

Rus basını: Rusya, S-400’lerin şifrelerini ve kontrolünü Türkiye’ye vermeyecek

Share58
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 58

SON HABERLER

2018’in asgari ücreti: 1603 lira

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, çoğunluk kararıyla belirlenen yeni asgari ücreti açıkladı: Brüt 2029 lira, net 1603 lira. Artış yüzde 14.2.

Cezaevinde ‘tek tip’ kıyafette AİHM içtihadı: Ne yasak ne teşvik

  Hükümetin çıkardığı 696 sayılı KHK ile terör ve anayasal düzene karşı işlenen suçlardan cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülere tek tip kıyafet zorunluluğu getirildi. Plana göre ‘FETÖ‘ bağlantılı suçlamalarla hapis yatanların da aralarında bulunduğu 53 bin 500 kişi duruşmalara giderken kuru badem, diğer terör suçlamalarından cezaevinde bulunan 6 bin 500 kişi gri kıyafet giyecek. Konunun […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...