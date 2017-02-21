Akşener’den ‘Parti kurun’ diyen Bahçeli’ye: Kurultayı toplayın, boyumuzun ölçüsünü alın

Anayasa referandumunda ‘Hayır’ oyu için çalışan eski MHP İstanbul milletvekili Meral Akşener, “Parti kurun” diyen MHP lideri Devlet Bahçeli’ye kurultay çağrısı yaptı.

Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında MHP’li muhalifleri ‘partiyi ele geçirmek’le suçlayarak, “Kurmak için uygun zaman kolladığınız partinizle karşımıza çıkın da hepinizin boy ölçüsünü görelim. 1990’lı yıllarda merhum Başbuğumuzu kurultay salonlarına sokmamak, MHP’yi ele geçirmek, davamızın haysiyetini gölgelemek için oyun içinde oyun kuranlar, şimdi kalkmışlar Türk milliyetçisi maskesiyle yine film çeviriyor, yine sahne alıyorlar” demişti.

Konuyla ilgili kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Akşener, “Haydi kurultayı toplayın ve boyumuzun ölçüsünü alın. Biz delegelerin iradesine razıyız. Ya siz?” diye yanıt verdi.