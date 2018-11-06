Akşener’den muhalefete ‘Andımız’ çıkışı: CHP susuyor, biz söylüyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘Andımız’ın tekrar okullarda okutulmasıyla ilgili tartışmalara değinirken “CHP susuyor. Biz neyi görüyorsak onu söylüyoruz” dedi.

Akşener partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada iktidarın yanısıra CHP’ye de eleştirilerde bulundu.

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Kendi partisinin siyasi konularla ilgili duruşunu öven Akşener “Doğu Türkistan’da AKP susuyor, Andımız konusunda CHP susuyor. Biz neyi görüyorsak onu söylüyoruz, neye inanıyorsak onu haykırıyoruz. Bu yüzden başımız dik, sesimiz gür. Biz milletin partisiyiz, biz milletin ta kendisiyiz” diye konuştu.

‘FETÖ’nün genel başkan yardımcısı’

Akşener, iktidara yönelik ‘FETÖ’nün siyasi ayağını araştırmıyorlar’ yönündeki eleştirisine de şu örnekleri vererek devam etti: “Bu hain FETÖ’nün, hiç vekili yok muydu, hiç grup başkanvekili yok muydu? Hiç genel başkan yardımcısı yok muydu? Milletimiz bu sorulara cevap istiyor. Verdiğimiz önerge AKP, MHP oylarıyla reddedildi. Geçtiğimiz hafta yine önerge verdik. FETÖ’nün siyasi ayağı araştırılsın diye. Yine reddedildi. FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkmasını istemiyorlar. Ama milletvekilleri bir gün, İYİ Parti’nin bu önergesine elbette ‘Evet‘ diyecek. Ve o hain kalkışmaya şehit vermiş milletimiz, gerçekleri er ya da geç öğrenecek.”

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İttifak yapmayacaklarını yineledi

Partisinin seçimlerde CHP ve HDP ile ittifak yapacağı yönündeki söylentiler üzerine İYİ Parti lideri, “Bu tezgâhları geçin artık. Birbirinize pas vererek İyi Parti’nin yoluna taş koymayın. İyi Parti yerel seçimelerde ittifak yapacak. Kiminle yapacak? Evet biz ittifakımızı milletimizle yapacağız” diye konuştu.

Eleştirilerin odağında ‘damat’ var

Akşener’in ekonomiyle ilgili iktidara yönelttiği eleştirilerin odağında ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vardı:

“Cep delik cepken delik. Kriz gittikçe derinleşiyor. Cumhurbaşkanının ekonomik konulara hiç girmemesi ekonominin kötüye gittiğini gösteriyor. Ekonomide durum iyiye gitseydi açıklamaları damat değil kendisi yapardı.

Damat Berat’sa ‘Ekonomimiz dünyaya örnek oluyor’ diyor. Damat ne zaman konuşsa dolar konuşuyor. Bu damada ne yatırımcılar ne de millet güveniyor.”

Dünyanın ilk on ekonomisine gireceğiz diyorlardı, ilk yirmideki yerimizi bile kaybediyoruz. Üretim durma noktasında. Üretimde olduğu gibi tüketim de durma noktasında. Firmalar küçülüyor, işçi çıkarıyor. Ne üretebiliyoruz ne tüketebiliyoruz. ‘Damat Berat’ın ‘ekonomide dengeleme’ dediği işte bu. Sıfıra sıfır elde var sıfır.”

Millet hâlâ ay başını zor getiriyor, hatta getiremiyor. Ama onlar saraylarda günlük 2 trilyon harcıyor. Milletim o iktidar artık bildiğiniz iktidar değil.”

Otomotiv sektörü nefes alsın ÖTV’yi indirin dedik. Eksik olsa da geç olsa da bir indirim yaptılar. Ekonominin düzelmesi için önce ‘Damat Berat’ı hazinenin başından alın. İsrafa son verin. Tasarruf yatırımlara son vermek değil, israfı önlemektir.”