Akşener’den krize çözüm önerileri: Dolarla ihale olmasın, makam araçları kalksın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tüm siyasi partileri, ülkenin sorunlarının çözümünde ortak çalışmaya TBMM’yi ekonomi gündemli toplanmaya davet ederken “Dolarla ihale olmasın, makam araçları kalksın” dedi.

Akşener, ülkede yaşanan ekonomik gelişmeleri değerlendirmek üzere partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

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Türk Lirası’nın sadece ağustos ayında yüzde 32 oranında değer kaybettiğini belirten Akşener, ay başında 325 dolara denk gelen asgari ücretin 14 gün sonra 246 dolara indiğini söyledi.

Sorunun kaynağının ‘cumhur ittifakı’ olduğunu savunan İYİ Parti lideri, “Türk ekonomisi doğru yönetilseydi, yanlış politikalar ile dış borç batağına sürüklenmeseydi, cari açık bu seviyelere gelmeseydi, bir değil, 50 papazın tutuklu olması bile böyle bir krize neden olmazdı” diye konuştu.

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Akşener, iktidara şu önerilerde bulundu:

– Tüm mekanizmalarıyla hukuk devletini işlevsel hale getiriniz. Bu, güvenin yeniden tesisi için hayati önemdedir.

– Dış politikada milli çıkarları göz önüne alıp, tansiyonu yükselten hamasetten vazgeçiniz.

– TÜİK’in ürettiği verileri, iç siyasette kullanmak için değil, yerinde kullanmak üzere ve veri güvenirliği açısından, bir an önce Avrupa Birliği standartlarına yükseltiniz.

– Merkez Bankası, BDDK, SPK ve TMSF gibi özerk kurumlarla devlet kurumlarında, uzun zamandır terk ettiğiniz liyakat anlayışını tesis ediniz. Sorunlar ehil ellerle çok daha hızlı ve etkili çözülür. Acil kaydıyla, Merkez Bankası’nın enstrüman bağımsızlığını sağlayınız.

– Tarım, Türkiye’nin en önemli kalemlerindendir. Yeni ekonomi programında ülkemizin tarımda yeniden kendine yeterli olacak şekilde üretim planlamasından başlayarak tüketime kadar olan zincirin her halkasını kapsayacak bütüncül bir tarım politikasının oluşturulmalıdır. Tarımsal üretimde kullanılan tohum, tarım ilaçları ve kimyasallarıyla, giderek uluslararası piyasanın kontrolüne ve tekeline geçmektedir. Üretimlerde yerli, GDO’suz ve hibrit olmayan eski tohumlara dönülmeli, gereksiz ilaç ve hormon kullanımından vazgeçilmeli.

– Bütçe disiplininin yeniden tesis edilmesiyle, ‘Varlık Fonu’ ve benzeri kurumlar tasfiye edilerek, varlıkları bütçe içine alınmalı, Sayıştay denetimine tabi kılınmalı.

– Başta cumhurbaşkanlığı olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarında makam araçları, hizmet binaları ve diğer cari giderler gibi israfa ve yolsuzluğa yol açan verimsiz tüm harcamalara acilen son verilmeli.

– Kamu özel sektör işbirliğiyle yapılan projelerde ve kamu ihalelerinde, sadece Türk Lirası kullanımına geçilmeli.

– Piyasa dışı kontrolleri ve kısıtlamaları düşündürecek açıklamalardan uzak durulmalı.