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Akşener’den Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek: Allah gücünü artırsın


 

MHP’den ihraç edilen eski vekil Meral Akşener, ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdi: “Allah gücünü artırsın.”

Akşener. (Fotoğraf: DHA)

Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında 25 yıl ceza alıp tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a 15 Haziran’da yürüyüş başlatmıştı.

Bursa’daki Merinos Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki iftar programına katılan Akşener, “Şehitlerimize baktığımızda hepsinin sosyal medyasında bozkurt işareti var” dedi, referandum sonrası terörün sona ereceği söylemlerini hatırlattı.

Kılıçdaroğlu’na destek

Bu günlerin sorumlusunun MHP lideri Devlet Bahçeli olduğunu savunan Akşener, sözü Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşüne getirdi.

Akşener şunları söyledi: “Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun hapse mahkum edilmesiyle ilgili bir ‘Adalet Yürüyüşü’ başlattı. Allah gücünü arttırsın, Allah yardımcısı olsun. Bu eylemin biçimini destekliyorum. Çünkü provokasyon yok. Ne yaparsa kendine yapıyor. İnşallah hayırlı olur.”

‘Yeni oluşum’ sinyali

Akşener, ‘arkadaşları’nın yüzde 90’ının yeni bir oluşumdan yana olduğunu belirterek, “1200 arkadaşımla uzun süren görüşmeler yaptık. 20 Haziran’da görülecek davanın sonucu ne olursa olsun, bu ülkeyi kurdun kuşun eline bırakmayacağız, arkadaşlarımın yüzde 90’ı yeni bir oluşum kurulmasından yana” diye konuştu.

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