Akşener’den Kılıçdaroğlu’na ‘Gül çekincesi’: Sorumluluğu alamam, siz de anlatamazsınız

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla dün görüşen İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’na muhalefetin adayı olması gündeme gelen 11’nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ‘çatı aday olmasının sakıncaları’nı anlattı.

CHP genel merkezinde seçim ittifakları gündemiyle yapılan görüşmenin ardından Akşener’den “100 bin imzayla İYİ Parti’nin adayıyım” açıklaması gelmişti.

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Cumhuriyet’ten İklim Öngel ve Selda Güneysu’nun haberine göre, görüşmede, Akşener’in adaylığında ısrar etmesinin ve Gül’le ilgili değerlendirmelerinin ardından Kılıçdaroğlu’nun Akşener’e ‘CHP’nin adayı’nı açıkladığı öğrenildi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Basın üzerinden bizi yönlendirmeye çalışıyorlar. Biz, Abdullah Gül’ü aday göstermeyeceğiz” dedi.

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Bunun üzerine de Akşener, Kılıçdaroğlu’na, “CHP’de Gül’ün çatı adayı olması noktasında çalışan isimler var. Bu kişiler toplumda CHP’li kimlikleriyle bilinen kişiler. Ben 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olacağım. Bir çatı altında olmayacağım. Bizim ittifakımız milletle. Milletvekilliği seçimlerinde de Saadet ve DP ile olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede, Gül’ün adaylığıyla ilgili de Akşener, 2007 yılında Meclis’teki cumhurbaşkanlığı seçimlerini anlattı.

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu’nun ‘367 formülü’nü ortaya attığını ve cumhurbaşkanı seçilemeden Türkiye’nin seçimlere gittiğini anımsatan Akşener, seçimlerin hemen ardından MHP lideri Devlet Bahçeli’nin devreye girdiğini ve Gül’ün cumhurbaşkanı seçildiğini söyledi.

Bahçeli’nin bu durumu halen seçmenine anlatmakta ‘zorlandığını’ aktaran Akşener’in “Ben böyle bir sorumluluk almak istemem. Siz de CHP olarak seçmeninize sadece bugün değil, yarın da Gül’ü anlatmakta zorluk çekersiniz” dediği kaydedildi.