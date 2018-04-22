Akşener’den Kılıçdaroğlu’na: Demokrasi tarihimizde övgüyle yerini alacaktır

CHP’den genel başkanı olduğu İYİ Parti’ye 15 vekil geçen Meral Akşener, “Kılıçdaroğlu’nun tavrı her türlü takdirin üzerindedir” dedi.

CHP’den 15 milletvekili, genel merkezin kararı doğrultusunda YSK’nın İYİ Parti’nin seçime gireceğini açıklamasından saatler önce istifa ederek İYİ Parti’ye katıldıklarını duyurmuştu.

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Böylece İYİ Parti’nin Meclis’te grup kurabilmesinin ve seçime katılabilmesinin önündeki olası engellerin kaldırılması sağlanmıştı.

CHP’li bir heyet, Akşener’i ziyaret etti.

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İYİ Parti lideri, ziyaretin ardından yazılı açıklamayla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti.

Akşener şunları kaydetti: “İYİ Parti’yi seçimlere sokmama teşebbüsü, demokrasiye saldırıdır. Ülkeyi korkutarak yönetmeye çalışanlar, bir büyük tuzak hazırlığı içerisine girdiler. Hileler tasarlayarak, bu güzel ülkemiz ve güzel insanlarımızın iradesini çarpıtmaya çalıştılar. Hukukun ve millet iradesinin önünde konan bu engelin aşılmasında, CHP ve değerli genel başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortaya koyduğu tavır her türlü takdirin üzerindedir. Tarihi bir demokratik tavırdır. Siyasi demokrasi tarihimizde övgüyle yerini alacaktır.”