Akşener’den kendisini 38 saniye gösteren TRT’ye: Satıp parasını halka vereceğim

Kayseri’de dünkü programında yoğun ilgi gördüğünü söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TRT’nin kendisini 38 saniye gösterdiği öne sürüp “TRT’yi satacağım parasını size vereceğim” diye tepki gösterdi.

Akşener bugün Samsun ve Çorum’daki mitinglerde konuştu.

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Akşener, 4.5 milyon kredi kartından, tüketici kredisinden, çiftçilik kredisinden takipte insan olduğunu belirterek, “Bu 4,5 milyon insanımızın şehit ve gazi ailelerinin, işsizlerin, öğrencilerin, gençlerin, emeklilerin borçlarını bir defaya mahsus siliyoruz. Yalnız yarışma var, yarışma. Siyasetin rekabeti en çok seçmene yarar. Cumhurbaşkanı olduğum gün olağanüstü hali kaldıracağım. Cumhurbaşkanı olduğum gün, valiler fener alaylarını yasaklayamayacak” diye konuştu.

Dövizdeki yükselişe değinip Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hedef alan Akşener, “Bugün dolar 4.71, diyor ki, arkadaş üst akılmış. Kardeşim bu üst akıl nedir, ne menem bir şeydir, in midir cin midir ? Tarifle, gereğini yap, bizde senin yanında duralım” dedi.

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İYİ Parti’nin yedi aylık bir parti olduğunu, yedi ayda 70 il gezdiğini söyleyen Akşener, “İYİ Parti başta Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına iyi geldi. Niye biliyor musunuz ? 29 Ekimlerde, 10 Kasımlarda, 23 Nisanlarda, 19 Mayıslarda bunların hepsi yorgan döşek yatarlardı kardeşim. İYİ Parti kuruldu birden biri turp gibi oldukları anlaşıldı. Sağlıklarına iyi geldi arkadaşların. Sonra taşeron işçilere iyi geldik. Ben başladım ve arkadaşlarım devam ettirdi Türkiye’deki taşeron işçileri konuşmaya. Taşeron işçileri kadroya aldılar ama esasında orada bir minik abidik gubidik var. 2021 yılına kadar hiçbir hakları yok. Allah’ın izniyle onu da biz 24 Haziran’dan sonra düzelteceğiz inşallah. Sonra polislerimize, hemşirelirimize ve sağlık çalışanlarımıza iyi geldik. Çünkü 3600 ek göstergeyi 6 aydır ben söylüyorum. Abinin aklına geldi ama 24’ünden sonra yapacakmış. E onu yetiştiremez yahu elinde kanun hükmünde kararname hakkı var. Yaz bir kanun hükmünde kararname insanların haklarını ver ve bu problem gider. Beni dinleyen kardeşlerimin bir iradesi var. Görülüyor ki kadınlar diyor ki ‘Bıktık senden’. Usandık artık. Abbas yolcu. Şimdi ekonomi ile ilgili 16 yıldır canının istediğini yaptı. Sanayi yerine fabrika yapmak yerine, istihdam açmak yerine inşaatı tercih etti, Türkiye’ye betona gömdü. Ben pek çok ili ikinci üçünçü kere geziyorum gördüğüm bir şey var devasa adalet sarayları yapmış içinde adalet yok. Devasa üniversiteler yapmış içinde hoca yok, eğitim yok” dedi.