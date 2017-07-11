Akşener’den Kahraman’a ‘Meral Kılıçdaroğlu’ tepkisi: Alçak, şerefsiz bir yakıştırma

Kendisi hakkında ‘Meral Kılıçdaroğlu’ dediği öne sürülen Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a açık mektup yapan Eski MHP Milletvekili Meral Akşener, ‘alçak ve şerefsiz bir yakıştırma’ ifadelerini kullandı.

Akşener, Ankara’dan İstanbul’a ‘Adalet Yürüyüşü’ yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu kutlamıştı.

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Paylaştığı mesajda, ‘Adalet Yürüyüşü’ne atıfla Hindistan bağımsızlık hareketinin siyasi lideri Mahatma Gandi’nin ‘Tuz Yürüyüşü’nü hatırlatan Akşener “Gandhi’nin yürüyüşünde Hintliler, İngilizlerin tuz yasağını yıkarak hedeflerine varmışlardı. O gün, Hintlilerin bağımsızlıklarına kavuşmaları için bir başlangıç olmuştu” diye yazmıştı.

‘Sizin hiç mi kutsalınız kalmadı’

Akşener, Twitter hesabından yayınladığı açık mektupta Kahraman’a şu ifadelerle seslendi: “İstanbul’da İş Dünyası vakfı tarafından verilen iftar yemeğinde, bir grup ortak tanıdıklarımızın olduğu iftar masasında yapılan sohbet esnasında, adımın geçmesi üzerine ‘Şu Meral Kılıçdaroğlu mu? dediğinizi esefle öğrendim. Bir kadının soyadının ancak evlilik vasıtası ile değişeceği açık bir gerçek olmasına rağmen, bu kadar alçak ve şerefsiz bir yakıştırmayı yapmışsınız. Sizin hiç mi kutsalınız kalmadı? Siz kutsallarımızı ne zaman, nerede ve ne karşılığında bıraktınız?”