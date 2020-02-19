Akşener’den ‘İYİ Parti 2023’e kalmaz’ diyen Erdoğan’a: Kul kurar kader gülermiş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “İYİ Parti 2023’e kalmaz” sözlerine yanıt verdi: “Kul kurar kader gülermiş.”

Fotoğraf: DHA

Edirne’nin İpsala ve Keşan ilçelerinde bir dizi ziyaretlerde bulunan Akşener, önce İYİ Partili İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal’ı makamında ziyaret etti. Ardından da pazar yerine giderek, pazarcıları dinledi. Keşan’da da esnafı dolaşarak sorunlarını dinleyen Akşener, partisinin ilçe başkanlığı binası önünde toplanan ilçe halkına seslendi:

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“Sayın Erdoğan demiş ki, ‘İYİ Parti 2023’e kalmaz.’ Valla rahmetli anacığım derdi ki, ‘Kul kurar, kader gülermiş’. 2023’te kimin kalıp, kalmayacağına burada toplanan Keşanlı karar verecek. Herkese inat, gezmeye devam edeceğim. Tek tek herkesin ayağına gideceğim.”