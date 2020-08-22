Akşener’den İstanbul Sözleşmesi yorumu: Eşitsizlikleri gideren bir anlaşma

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi’nin ‘eşitsizlikleri gideren bir anlaşma’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: İYİ Parti

Akşener, Çorum’daki esnaf ziyareti sırasında soruları yanıtladı.

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‘Faturayı sözleşmeye çıkarıyorlar’

İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına ilişkin Akşener şu değerlendirmelerde bulundu: “İstanbul Sözleşmesi konusunda çok netim. İstanbul Sözleşmesi’ndeki ortak nokta kadının şiddet, geri kalmışlığı, kazançta, ekonomide, istihdamda eşitliğinin sağlanması, güçlenmesinin sağlanması. Dolayısıyla şiddet gören, dayak yiyen ekonomiden dışlanan kadınlar ve üniversite mezunu işsizlerin oranına baktığınız zaman kız çocukları daha yüksek. Bütün buradaki eşitsizliği gideren bir anlaşma. Uygulamak için kendi kanunlarınızı çıkarmak zorundasınız. Kendi kanunlarınızı da kendi ülkenizdeki sisteme göre çıkarıyorsunuz. Şimdi bütün her türlü faturayı İstanbul Sözleşmesi’ne çıkarıyorlar.”

Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz rezervine ilişkin İYİ Parti genel başkanı şu değerlendirmelerde bulundu: “Hayırlı olsun. Türkiye’ye dair her faydalı iş, faydalı atılan adım, gaz bulundu, gazın Türkiye’ye getireceği faydalar elbette çok memnun oluruz. Partiyi temsilen bütün arkadaşlarımız bu konuyu kutladılar. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.”

Elektrik ve kira şikayetleri

Akşener, esnafların pandemi sürecindeki şikayetlerini dinlediğini de belirterek şöyle devam etti: “Bugüne kadar 65-66 ilçeyi bitirmiş olacağım ben. Pandemide esnafımız neden etkilendi onları da öğrenerek geziyoruz. Gördüğüm şey şu, elektrik fiyatlarından şikayet var, kiraların stopajından şikayet var, müşterinin alım gücünün düşmesinden şikayet var. Çalıştırdıkları elemanlara 1160 lira sigorta parası ödüyorlar, onunla ilgili hükümetin el atması gerektiğini söylüyorlar.”