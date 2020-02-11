Akşener’den hükümete İdlib mesajı: Mikrofon delikanlılığını bırakın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Suriye’nin İdlib kentinde hükümet güçlerinin saldırısında hayatını kaybeden beş askere rahmet dileyerek, “Saldırı noktaları ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alınmış ve gerekli cevap verilmiş. Bu iş öyle açıklamayla falan olmaz, Mikrofon delikanlılığını artık bırakın ve gereğini yapın” dedi.

Partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşan Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ arasında çıkan polemik sonrası, ‘FETÖ’nün siyasi ayağının araştırılması için çağrıda bulunarak, “Bu tartışma FETÖ ile mücadele edenlere mi, yoksa FETÖ’ye mi yarıyor bunun peşindeyiz. Meclis’e verdiğimiz önergelerimizle FETÖ’nün siyasi ayağının araştırılmasını istedik. Bir kez daha çağrı yapıyorum. Siz bir önerge verin, biz sizin önergenize destek verelim. Türkiye’nin bu hesabı kapatması lazım” diye konuştu.

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‘İnemeyen diğer uçağın yolcularından biri bendim’

Akşener, 41 kişinin öldüğü Van’daki çığ felaketi ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda üç kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Kazalar elbette hayatımızın gerçeği. Ancak işin uzmanları her iki kaza için de özveri ile yürütüldüğünden şüphe etmediğimiz hatalara dikkati çekiyor. Henüz aydınlığa ulaşmamış gerçekler var. Sabiha Gökçen’de yıllardır bitirilemeyen ikinci pistte ve bunun sonucunda kullanılmaya devam eden, Sayın Bakan’ın tabiriyle yorgun piste dikkat çekiliyor. Biliyorsunuz o inmeye çalışan fakat inemeyen diğer uçağın yolcularından biri bendim. Aynı şartlarda güvenlik gerekçesiyle pisti pas geçen uçaklar varken, diğer bir uçağın inişine izin verilmesinin ya da pilotların inme kararının verebiliyor olması hakkında detaylı bir inceleme yapılması gerekir ama yapılmıyor.”

Uçak pist dışına çıktıktan sonra yardım için gelen özel hareket mensuplarının havaalanı yanındaki çukura düşüp yaralanması sırasında güvenlik elemanlarının ‘internete video yükleme peşinde’ olduğunu söyleyen Akşener, “Kazazedeler havaalanı ortasında ambulans bekliyor. Yeteri sayıda ambulans gelmiyor, yaralılar yolcu otobüslerinde taşınıyor. İktidara soruyorum: Allah aşkına biz ne zaman bu kadar ciddiyetsiz bir ülke haline geldik” dedi.

Akşener, hükümetin ‘partisine ve kendisine karşı tehditlerinin’ kendisini korkutmadığını, ancak bu ‘vurdumduymazlığın’ kendisini korkuttuğunu söyleyerek, “Bu beceriksizlik benim uykularımı kaçıyor, siz nasıl oluyor da her şey yolundaymış gibi davranabiliyorsunuz” diye konuştu.