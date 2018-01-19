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Yaramazlara biraz batar!

Akşener’den hükümete çağrı: Yüreğiniz yetiyorsa İncirlik’i kapatın

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD’nin Suriye’deki tutumuna karşı irade gösterilmesi gerektiğini belirterek “Yüreğiniz yetiyorsa İncirlik’i kapatın” dedi.

Fotoğraf: DHA

Ankara’nın Çankaya ilçesinde parti binasının açılışında konuşan Akşener, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde YPG’lilere verdiği desteği eleştiren hükümeti hedefe koydu.

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Türk milletinin ABD’nin tutumundan vazgeçmesine karşı irade koyduğunu ifade eden Akşener, bunun için de adım atılması gerektiğini kaydetti.

İYİ Parti lideri, iktidara şöyle seslendi: “Hadi yüreğiniz yetiyorsa İncirlik’i kapatın. Malatya’daki füze üstünü kapatın. Milleti aldatmayın. Afrin’e harekât yapmak isteyen çeneyi kapatır verir talimatı, sonra da gerekliliklerini yerine getirir. Ondan sonra sonuçlarını takip eder. Bağırarak, çağırarak harekâtın ilan edilmesi demek ‘Gelin bizi ayırın’ demektir.”

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