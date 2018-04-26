Akşener’den Gül yorumu: Adaylığından mutluluk duyarım ama…

Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu ve başka bir aday için çekilmeyeceğini defalarca açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül için, “Aday olmasından mutluluk duyarım ama adaylığımı geriye almam mümkün değil” dedi.

Muhalefet partilerinin ittifak görüşmelerinde Saadet Partisi, Gül’ün muhalefetin çatı aday olarak desteklenmesini teklif ediyordu. Bazı medya organlarında Meral Akşener’in Gül’ün adaylığı için çekilebileceğine ilişkin kulis haberleri yayınlanmıştı.

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Adaylıktan çekilmeyeceğini defalarca açıklayan Akşener, Gül hakkında konuştu: “Ben sayın Gül’ün adaylığından büyük mutluluk duyarım. Sayın Gül aday olduğu takdirde gerçekten çok sevinirim, başarılar dilerim. Ama bir yıl evvel yola çıkmış ve her gittiği yerde adaylığını 100 bin imza üzerinden ilan etmiş bir kadın olarak benim bu adaylığımı geriye almam mümkün değil.”