Akşener’den ‘Game of Thrones’ göndermeli AKP yorumu: Kış geliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 23 Haziran’da ‘millet ittifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul seçimini farklı kazanmasıyla ilgili ‘Game of Thrones’ dizisi göndermeli yorum yaptı: “AK Parti için o malum beste çalışıyor, kış geliyor, yani Winter is coming.”

Fotoğraf: İYİ Parti

31 Mart’ta yapılan seçimde ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım’ı 13 bin 729 oyla geride bırakan İmamoğlu, AKP’nin itirazı üstüne Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararıyla 23 Haziran’da yenilenen seçimi de resmi olmayan sonuçlara göre yaklaşık 800 bin oy farkıyla önde bitirdi.

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Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, 23 Haziran için “Adalet bayramı oldu” ifadesini kullanırken, seçimin yenilenmesi kararı alanlara anlamlı bir ders verildiğini söyledi.

Akşener şöyle konuştu:

“Türk milletine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi milletime, tüm İstanbullulara saygılarımı sunuyorum. Bu milletin evladı olmaktan bir kez daha gurur duyuyorum. Milletimiz bir kişiyi bir siyasi partiyi destekledi mi arkasında durur. Ama unutulduğunu anladığında gereğini yapmasını çok iyi bilir.

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Sadece millet ittifakına oy veren arkadaşlarımızın değil, 31 Mart’ta cumhur ittifakına oy veren vatandaşlarımızın da büyük payı var. cumhur ittifakına oy veren vatandaşlarımız bugün Millet İttifakı’nın adayına hukuksuzca engel olan zihniyet bana da aynısını yapar dedi. Bu seçimin kaybedeni mesela şehre, İstanbulumuza ihanet edenlerdir. Şehri betona gömenler, İstanbul’un parasını çarçur edip adına hizmet diyenlerdir. Trafiği ömür törpüsü edenler, güzelim şehri ağaçsız kuşsuz bırakanlardır. Bizler siyasi partiler olarak çalıştık. Ancak açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki, 23 Haziran Türk milletinin destanıdır. Henüz 2 yaşını doldurmamış partimizle seçim maratonunda soluksuz koştunuz. İyi ve cesur insanlar 17 yıldır durdurulamaz denileni durdurdunuz, iyi ki varsınız

Bu yürüyüş sıradan bir yürüyüş değildir. Biz önümüze çekilen tel örgüleri aşarak geldik. Elektrikleri kestiklerinde salonları gözlerimizdeki ışıkla aydınlatarak geldik. Bomba var girmeyin dedikleri meydanları doldurarak geldik. Biz bugünlere Anadolu’yu karış karış dolaşarak geldik. Bizim için cesaret el oğlunun lobileri değil, hayat tarzımızdır. Diz çökerek boyun bükerek değil, kendini bilmeze kafa tutarak geldik. Hapisle tehdit ettiklerinde susmadık eğilmedik. Çantamızı hazır edip gelin alın diyerek her şeye göze aldığımızı gösterdik. İyi ki varsınız. Seçim maratonu boyunca iktidarı defalarca uyardım. Yapay gündemleri bırakın ülkemizin gerçek gündemini konuşalım. İllet zillet diyerek, evde iş yerinde tarladaki gerçeği perdelemek istediler. 23 Haziran kimin eğri kimin doğru olduğunu gösterdi. İstanbul’a mitil atacağını söyleyenler bir baktık ki mitili İmralı’ya atmışlar. Bilgeler akil adam oldu, maskeler düştü. Bir belediye başkanlığı için Cumhurbaşkanı teröristbaşının mektubunu şehrettiler. Beka deyip takaya binip İmralı’ya gittiler. 23 Haziran bu aymazlığa tokattır. Haddinizi bilin demektir. Teröristten medet uman haysiyetiniz batsın demektir. Dün ‘Edirne’yi Enver alacağına Bulgar alsaydı’ diyenler vardı. Bugün İYİ Parti geleceğine teröristbaşı gelsin diyenler var, yazıklar olsun.

Türk milliyetçiliğini kimsesiz ocaksız sananlar kahrolsunlar. 23 Haziran seçiminde milletimizin mesajı şifreli değil açıktır. Milletimiz huzur, adalet, refah istiyor. Tek adam rejiminin bir yılda çöktüğünü gördük. Bu şekilde Türkiye yönetilemiyor. Teröristbaşı ile görüşmeler derhal sonlanmalı, açılıma teşebbüs edilmemelidir. Damat ekonomi bakanı, iftiracı içişleri bakanı görevden alınmalıdır. Ak Parti seçimlerden sonra demokratik tövbe edeceklerini söylemişler. Şimdi bu adımları atmalılar. Türkiye’nin bir an önce düze çıkması için sayın Erdoğan’ın partiler arası mukavemeti sağlamaya davet ediyoruz. Yürütme yetkisi Sayın Erdoğan’dadır. Mevcut siyasi anlayışını sürdürmek istiyorsa bu anlayışa son vermesi gerektiğinin farkında olmalıdır. Ya düzelteceksiniz ya ada millet bu düzene son verecek. Ya kendinizi yenileyeceksiniz ya da yenile yenile gideceksiniz

17 yılda 2.3 trilyon dolar bütçe, 70 milyon dolar özelleştirme kullandınız. Yol da mı yapmayacaktınız. O kaynakları israf etmeseydiniz Türkiye bugün bu halde olur muydu? Masallar karın doyurmuyor Sayın Erdoğan. Liyakatli bir ekibi ekonominin başına getirin, bizi dinleyin. Ben bunlara kulak asmam diyorsanız bilin ki Türk milleti çaresiz değildir. AK Parti için o malum beste çalışıyor, kış geliyor, yani Winter is coming. Aslında ben giderayak milletle helalleşmesi için atmaları gereken adam için söyledim.”