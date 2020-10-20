Akşener’den ‘FETÖ’ tartışmasına: Başka gözle inceleyeceğiz süreçleri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul il başkanı ile İstanbul milletvekili arasında yaşanan ‘FETÖ’ tartışmasında AKP’yi işaret etti.

Fotoğraf: AA

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun partiye katılmadan önce ‘FETÖ’cü olabileceği konusunda Akşener’i uyardığını söylemişti. Kavuncu ise Özdağ’ı mahkemeye vereceğini dile getirmişti.

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Meclis’teki grup toplantısının ardından gazetecilere konuşan Akşener, Kavuncu’nun Özdağ’a ‘iddialarını ispatlayabilmesi için imkan sunarak’ dava açacağını ifade etti.

Turan’ın sözlerine dikkat çekti

İYİ Parti lideri, AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan’ın Twitter paylaşımına atıf yaparak “Arkadaşlarımızın ne konuştuğu değil de sayın Bülent Turan’ın ne konuştuğu önemlidir” dedi.

#İYİParti'de kim FETÖcü, kim değil bilemem ama 1 yıl önce;



“İYİ Parti bir operasyon için kuruldu, seçimden sonra dağılma süreci başlayacak”demiştik



Partisine küsen Gn Bşk, Mv istifaları, kongrede liste oyunları derken şimdi de malum tartışma. Bekleyin, Grup bile kuramayacaklar! pic.twitter.com/W7EeWqV92r — Bülent TURAN (@turanbulent) October 19, 2020

Akşener, özgür iradeleriyle İYİ Parti’de vekillik yapanların hür iradelerinin partiye zenginlik kattığına inandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben Meral Akşener olarak, DYP’nin genel başkan yardımcılığını ve bakanlığını yaptığım dönemde, DYP’den 43 milletvekilinin nasıl ayrıldığını ve bunun Türkiye’ye maliyetini iyi biliyorum. Ben hem sayın Aytun Çıray’ın hem de sayın Özdağ’ın ölçü kaçsa da fikirlerine saygı duydum. Benim konuştuğum grup toplantısına katılmamasına saygı duydum. Ama sayın Turan’ın bugün büyük bir zevkle ortaya koyduğu düşünceler de benim için çok manidar oldu ve birden kendimi 1997’lerde, 1998’lerde hissettim… Şimdi Bülent Turan’ın açıklamalarına baktığımız zaman başka bir gözle inceleyeceğiz bu süreçleri.”

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‘Saldırı bekliyorduk’

İYİ Parti lideri, “Bir operasyon mu var” sorusuna şu yanıtı verdi: “Biz partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk elbette. Çünkü araştırma şirketlerinde yüzde 13 ile 15 arasında sonuç çıkınca, kışın kışlığını her zaman yapacağını bekliyorduk da şimdi bakacağız duruma.”

Akşener, partisinin HDP’yle yakınlaştığı iddiasının da yalan olduğunu aktardı.