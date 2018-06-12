Akşener’den ‘FETÖ’ suçlamasına bir kez daha: Gereğini yapmayan şerefsizdir

Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti genel başkanı Meral Akşener, kendisinin ‘FETÖ’den talimat aldığının söylendiğini belirterek “Dokunulmazlığım yok, gereğini yapın” diyerek meydan okudu.

Akşener, dönem dönem eski partisi MHP ve AKP’li isimler tarafından ‘FETÖ ilişkisi’yle suçlanıyor.

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Malatya’da seçmenlerine hitap eden Akşener, Başbakan Binali Yıldırım’ın durup dururken “Akşener TİKA ve AFAD’ı kapatacak” dediğini söyledi.

Kendisinin böyle bir şey demediğini, kurumları denetleyeceklerini söylediğini dile getiren Akşener, daha sonra “Bunlar neden bu kadar hopladı” diye merak edip kurumları araştırdıklarını kaydetti.

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‘Gereğini yapmayan şerefsizdir’

Akşener, TİKA’nın yılda 8 milyar dolar harcadığını, bu paranın halkın cebinden çıktığını ifade ederek “Ne yapmışlar bu parayla? Mugadişu’ya yol yapmışlar, Tanzanya’ya okul yapmışlar. Milletine harca o parayı” dedi.

İYİ Parti lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sonra utanmadan benim FETÖ’den talimat aldığımı söylediler. Buradan söylüyorum; milletten başka kimseden talimat almadım. Bu ülkenin itibarını iki paralık ettiniz. Oturduğunuz yerden bana iftira atacağınıza gereğini yapın. Erdoğan’a da söylüyorum. Bir ülkenin başbakanı boş boş konuşmaz. Burada Malatya’dayım, dokunulmazlığım da yok, gelin gereğini yapın. Gereğini yapmayan namussuz, şerefsizdir.”