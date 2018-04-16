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Akşener’den ‘FETÖ sorusu’na: Tayyip beyin ağzından duydunuz mu hiç?

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, ‘FETÖ sorusu’na yanıt verdi: “Tayyip beyin ağzından duydunuz mu Meral Akşener FETÖ’cü diye?”

Akşener, dönem dönem eski partisi MHP ve AKP’li isimler tarafından ‘FETÖ ilişkisi’yle suçlanıyor.

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Yeşilyurt’ta yerel gazete sahipleri ve çalışanlarıyla bir araya gelen Akşener’e ‘FETÖ sorusu’ soruldu.

İYİ Parti lideri şöyle yanıt verdi: “Siz malum yapı dediniz ben daha açık söyleyeyim, beni ve arkadaşlarımı başından itibaren FETÖ’cülükle suçladı. Kim suçladı? Troller suçladı. Siz Tayyip beyin ağzından duydunuz mu Meral Akşener FETÖ’cü diye? Yetkili bakanlarından duydunuz mu? Hayır duymadınız. Bunun anlamı şu. Eğer bu ülkeyi yönetiyorsanız ve biri için FETÖ’cü derseniz gereğini yapmak zorunda kalırsınız.” 

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“Benim dokunulmazlığım yok” diyen Akşener, “Elinde bilgisi, belgesi, bu konuda delili olan varsa gidip savcılarla görüşmüyorsa onlar hem iftiracıdır, korkaktır, şerefsizdir” diye konuştu.

Eski bir içişleri bakanı olduğunu hatırlatan Akşener, “Kiminin damadı kaçak, kiminin kızı kaçak, kiminin gelini kaçak, kiminin oğlu kaçak. Devletin bir işleyişi vardır. O ciddiyet şudur isnat edilen suçu araştırır. İsnat eden, iftara eden her kimse gider konuşur, elindeki bilgileri, belgeleri verir ve gereği yapılır” dedi.

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