Akşener’den Erdoğan’a: Milletle inatlaşmak işe yarasa iktidara gelemezdin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Boğazı’na yönelik yeni yasal düzenlemenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbulluların hakkını gasp etmek anlamına geldiğini savundu. Akşener, “Sayın Erdoğan, milletle inatlaşma. Milletle inatlaşmak işe yarasaydı bir şiir yüzünden seni hapse atanların iktidarı devam eder, sen iktidara gelemezdin” dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, “Haydarpaşı ve Sirkeci Garları’ndaki dümenleri biliyorsunuz” diyerek ihalede İBB’nin safdışı edilip maaşlı çalışanına verildiğini anımsattı. Şimdi de Boğaz’la ilgili kanuni değişiklikler yaparak belediyenin saf dışı edilmeye, hak gaspı yapılmaya çalışıldığını söyleyen Akşener, “Akıllı yöneticiler İstanbul seçimlerinden ders alır ama kibrin esiri olan yöneticiler milletle kavgaya girer” dedi.

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Yalılarda imara aykırı tadilat yapıldığını söyleyen İYİ Parti lideri şöyle konuştu: “Bunları yapanlar yandaş müteahhitler. İktidar ‘Beton dikmeye devam edeceğim’ diyor. O yüzden de İBB’nin elindeki yetkiyi almak istiyor. Buradan uyarıyorum. Dünyanın incisi Boğaziçi’nin sahibi Türk milletidir. Sayın Erdoğan, milletin Ekrem İmamoğlu’na verdiği iradeyi gasp etmeye kalkma. Milletle inatlaşmak işe yarasaydı rahmetli Demirel 27 Mayıs sonrasında iktidar olamazdı. Özal, cuntanın desteklediği partiye rağmen iktidara gelemezdi. Milletle inatlaşmak işe yarasaydı bir şiir yüzünden seni hapse atanların iktidarı devam eder sen iktidara gelemezdin Sayın Erdoğan. Milletle inatlaşma, İmamoğlu’nun iradesini gasp etmeye çalışma. Artık milletin iradesine saygı duymayı öğren.”

‘Bu, demokrasiden krallığa gidiştir’

Akşener, “Türkiye’de son 10 yılda yaşananlar tersine doğru gidiştir, demokrasiden krallığa gidiştir. Bunun adı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. And içtik hızla 19’uncu yıla doğru giden Türkiye’yi 21’inci yüzyıla taşıyacağız” dedi.

‘2002-2007 yılları arasındaki seyir sürseydi iki kat zengin olacaktık’

Ekonominideki gidişatın olumsuz olduğunu söyleyen Akşener, “Damadın masallarıyla oyalanmamızı istiyorlar” diyerek şöyle devam etti: “Bozkurtlar doyduğundan fazlasına göz dikmez. Bizim gözümüzde ne uçaklarınızın, ne 1150 odalı sarayınızın, ne 300 odalı yazlığınızın itibarı var. Bizim için itibar Türk pasaportunun, karnı doyan çocukların değeridir.”

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İYİ Parti lideri, 2002-2007 yılları arasında kişi başına düşen gelir seviyesi sürdürülebilseydi şimdi kişi başına düşen gelirin 16 bin dolar (91 bin 715 lira) olacağını savundu: “Yani iki kat daha zengin olacaktık. O yıllarda hangi sistem vardı? Parlamenter sistem vardı. Demek ki AK Parti’nin görece başarılı olduğu yıllarda Türkiye parlamenter sistemle yönetiliyormuş. Daha fazla güç için sistem değiştirmeye kalktılar. Binlerce yıllık devlet geleneğini değiştirdiler. Milletin meclisini devre dışı bıraktılar.”

“Damat, 20 gün önceden Ekim ayında enflasyon yüzde 9’un altına ineceğini ilan etti. Bir baktık ki enflasyon yüzde 8.5” diyen Akşener, bu koşullarda ekonomiye güven duyulmasının zor olduğunu öne sürerek, “Bu iş böyle gitmez. Bu kafayla kış geçmez, bahar gelmez” ifadelerini kullandı.

Son 10 yıldır dünyanın başına bela olan Büyük Ortadoğu projesinin Türkiye’nin kapısına dayandığını söyleyen İYİ Parti lideri şunları söyledi: “Dünyada aklı başında hiçbir devlet teröristlere acentelik yapmaz. Esad kazandı, Putin kazandı, İran kazandı, Trump kâra geçti. Ama kaybeden dünya lideri Erdoğan oldu. Batı ülkeleri 100 yıl önceki Ermeni tehcirini yeniden masaya yatırdı.”

ABD Temsilciler Meclisi’nde ‘Ermeni Soykırımı’nın kabul edilmesini öngören tasarılara değinirken, “Sen de şunu yaptın” diye cahilce laflarla vakit kaybedilmemesi gerektiğini belirten Akşener, ‘şahsi işlerine dağılıp, kibre boğulanların Türkiye’yi kıyım yapmakla suçlayanlara cüret verdiğini’ öne sürdü.