Akşener’den Erdoğan’a: Küçük ortağın dolduruşuyla abuk sabuk ceza verdirme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye gönderme yaparak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı uyardı: “Sakın ola, çok ciddi bir öfke kontrol problemi olan küçük ortağının dolduruşuna gelip, bildiriyi yazanlara abuk sabuk cezalar verdirmeye kalkma.“

Fotoğraf: AA

104 emekli amiral 3 Nisan’da geceyarısı Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı. Bildiri, hükümet kanadı tarafından ‘darbe hevesi’ne yorulmuş, re’sen soruşturma başlatılmıştı.

Reklam

İmzacı emekli amirallerden 10’u gözaltına alınmış, dördüne ise yaşı nedeniyle üç gün içinde emniyete müracaat etmesi için tebligat yapılmıştı.

Akşener bildiri yayınlanmasını ‘zevzeklik’ olarak nitelendirip hükümetten gelen tepkileri, “İktidar bildirini üstünde tepiniyor” diye yorumlamıştı.

Akşener’in bugünkü TBMM grup toplantısı gündeminde yine bildiri vardı. “Allah Erdoğan’a sabır versin” diyen Akşener bildiriye tepkisi üzerinden Bahçeli’yi şu sözlerle eleştirdi: “Nedense, bu bildiriyle ilgili duruşumuza, AK Parti değil, küçük ortağı daha çok bozulmuş. Sayın Erdoğan teşekkür etti diye olsa gerek, küçük ortak, dünkü grup konuşmasında köpürdükçe köpürmüş… Anayasa Mahkemesi’nden sonra, hızını alamayıp yakında Deniz Kuvvetleri’nin de kapatılmasını isterse şaşırmayın. Dün şerefsiz dediğine bugün mübarek deyip dün mektup yazıp ‘İktidarı uyarın’ diye yalvardıklarına da bugün ‘şerefsiz’ diyebilen tutarsız duruş ve söylemleri ile ülkeyi germekten başka bir fonksiyonu olmayan birinin üstünde gereğinden fazla durmak istemiyorum.”

Reklam

Bildiri sonrası hükümete ‘yol göstererek’ “O amirallerin maaşı kesilsin, rütbesi sökülsün” diyen Bahçeli’nin 2004’te dönemin genelkurmay başkanı ve 313 komutana siyasi iktidarı uyarması için çağrıda bulunduğu gündeme gelmişti.

Akşener konuşmasında Erdoğan’a seslenerek şunları söyledi: “Bu vesile ile, Erdoğan’ı uyarmak zorundayım. Sakın ola, çok ciddi bir öfke kontrol problemi olan küçük ortağının dolduruşuna gelip bildiriyi yazanlara abuk sabuk cezalar verdirmeye kalkma. Buradaki anahtar kelime ‘verdirme’. Sorumsuzluktan darbecilik devşirmeye çalışıp da ülkeye daha fazla zarar verme.”

Son dönemde, ‘gece vakti ortalığı karıştırma modası‘ olduğunu ifade eden Akşener sözlerini şöyle sürdürdü: “İstifa eden bakan mı dersiniz, görevden alınan bürokrat, fesih edilen uluslararası anlaşmalar mı dersiniz, durdurabilene aşk olsun. Gece uykusu kaçan, ‘Acaba ne yapsam da, ortalığı nasıl karıştırsam‘ diye iş başına geçiyor. Bedelini ödemek de, her defasında maalesef milletimize düşüyor. Nitekim, bu modanın son örneği olarak, cumartesiyi pazara bağlayan gecenin bir yarısı, 104 emekli amiral, bir bildiri paylaştılar. Sonuçta ne oldu? İktidar, darbe edebiyatıyla, dört gün daha milletin dertlerini konuşmaktan kurtuldu. Salı günleri, partisinin Meclis grubunda, konuşacak konu bulmakta zorlanan küçük ortağa, öfke krizlerine girerek işleyeceği, yeni bir malzeme çıktı. Yine esnafın derdi konuşulmadı. Yine çiftçinin çilesi konuşulmadı. Yine işsizlerin dramı konuşulmadı. Yine aşı sırası bekleyen insanlarımız, tavan yapan vaka sayıları konuşulmadı. Yine milletimiz kaybetti, yine Türkiye kaybetti.”