Akşener’den Erdoğan’a: En büyük stokçu sensin, 300 lüks aracın var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidarın zamların önüne geçme gerekçesiyle soğan depolarına yönelik yaptırdığı baskınları eleştirirken, “En büyük stokçu sensin. Onlarca özel uçağın, 300 tane lüks aracın var” dedi.

Balıkesir adayı İsmail Ok

Akşener partisinin TBMM grup toplantısının başında, yerel seçimlerde Balıkesir büyükşehir belediye başkan adaylarının İsmail Ok olduğunu açıkladı.

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Konuşmasında iktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üniversite öğrencisi sayısının Almanya’dan fazla olmasıyla övünmesine atıfta bulunarak şunları söyledi: “Öğrenci sayımız fazla deyip kendilerini alkışlatıyor. Üniversite mezunlarının yüzde 30’u işsiz. Almanya’da bu oran yüzde 4. Çocuklarımızı bir denem tahtasına çevirdiler. Her sene sistem değiştirdiler, sistem değiştirmeseler sınav tarihi değiştirdiler.”

Türkiye’nin değişmeyen gündeminin ekonomik kriz olduğunu dile getiren İYİ Parti lideri şöyle devam etti: “Türkiye ekonomide hızla 2002 seviyesine döndü. İktidar başladığı noktada bırakmaya karar verdi. ‘Türkiye’yi uçuracağız’ diyenler, ülkeyi uçurumdan aşağı uçurdu. 2023’le yola çıktılar kesmedi 2017 oldu. Bütün veriler gösteriyor ki 2019 çok daha ağır geçecek.”

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Akşener satır başlarıyla şunları söyledi:

“Putin’le, Macron’la arası iyi, Trump kardeşi ama enflasyon düşmüyor. Şimdi yeni bir şey icat etti. Soğan lobisi. Soğanı terör örgütü ilan etti. İzahı yapılamayan şeyin mizahı yapılır.

Millet bunula dalga geçiyor. Yandaş şöyle manşet atıyor: ‘Mardin’de 30 ton soğan ele geçirildi.’ Ne yapacak bu adam hepsini tezgaha mı dökecek, tarlaya mı atacak? Domates uçup gitmiş yarın seraları da mı basacaksın? Enflasyonun sebebi pazarcılar, esnaflar en sonunda da çiftçilermiş meğer!

Stokçuluk yaptırmayacakmış… En büyük stokçu sensin. Onlarca özel uçağın, 300 tane lüks aracın var. Sen ülkeyi düze çıkar da kimse stokçuluk yapamaz. Üretimi düzeltmez, israftan vazgeçmesen bu yangını söndüremezsin. Sopayla hayat pahalılığını yok etmek mümkün mü? Alemin tek akıllısı siz misiniz? Damatları fırıncının, çiftçinin üzerine sürmek başkasının aklına gelmiyor mu?

Her şeyi dışarıdan alıyorsun. Saman ithal, inek ithal böyle bir şey olabilir mi? Suriye’den pamuk ithal ediyorsun kardeşim. Faturayı da vatandaşa keseceksin öyle mi!

Geçti o işler…‘Eyyt’ dediğinde susan muhalefet yok karşında. Açığını bulup tehditle diz çöktüreceğin insanlar yok karşında, cesurlar ordusu var senin karşında. Bu çürümüş düzenin gerçek bir alternatifi var. Artık İYİ Parti var. Şimdiye kadar kime oy vermiş olursan ol ‘yetti artık’ diyorsan gel İYİ Parti’ye.”