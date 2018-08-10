Akşener’den Erdoğan’a: Ekonomide çözüm için yardıma hazırız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘ekonomiyi düzeltmek için’ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ortak hareket etmeye hazır olduklarını söyledi.

Ankara’da partisinin il başkanları toplantısı sonrasında gündemi değerlendiren Akşener, ekonomide ve dövizde ‘tam anlamıyla’ bir patlama yaşandığını ifade etti.

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“Hepimiz aynı gemideyiz. Geminin adı Türkiye Cumhuriyeti’dir” diyen Akşener, ‘dünü ve bugünü konuşmak için’ cumhurbaşkanına çağrıda bulunarak “Gelin, etrafınızı saran, sizi sürekli yanıltan o ekonomi kurmaylarından bir an evvel kurtulun” dedi.

Akşener şöyle devam etti: “Türkiye Cumhuriyeti aile şirketiniz değil. Ekonomik tabloyu bozarken yalnızdınız, çözüm için birlikte hareket etmeye hazırız. Bugün için ülkemiz ve milletimiz adına Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yanındayız. Merkez Bankası’na müdahale etmekten vazgeçin.”