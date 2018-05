Akşener’den Erdoğan’a ekonomi tavsiyeleri: Az konuş, OHAL’i kaldır, MB’yi serbest bırak

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, dolar kurundaki artışa dikkat çekerek, “Ekonominin patronu güvendir. Eğer ekonomiyi keyfinizin, gönlünüzün hoş edildiği bir alan haline getirirseniz, Türkiye’yi batırırsınız. ’24 Haziran’da kazanırsam, doları, faizi düşüreceğim’ diyorsun, hadi oradan” dedi.

Isparta’daki mitingde konuşan Akşener, israfın had safhada olduğunu savunarak, iktidarın 1100 odalı saray yaptığını söyledi. Erdoğan’dan OHAL’i kaldırıp, Merkez Bankası’nı sakin, dürüst, ciddi çalışması için serbest bırakmasını isteyen Akşener, “Böyle ciddiyetsizlik olur mu? Dolar toto oynuyoruz, benzininden mazotuna giyim eşyasına her konuda zam yiyeceğiz. Çiftçi can çekişiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi’ni (SDÜ) bölmeye çalıştılar. Atatürk’e düşmandılar biliyorduk, anladık ki babaya da düşmanlar” diye konuştu.

‘Rüşvete uzananların eli yanacak’

1100 odalı sarayda bir defa bile yatmayacağını dile getiren Akşener, çiftlik haline getirilmiş kurumlar olduğunu, bunları gözden geçirip son vereceklerini söyledi. Hukuk ve adaletin olmadığı yerde ekonomi olamayacağını dile getiren Akşener, “Eğer bu israfı, rüşveti Türkiye sürdürmeye devam ederse batar. Rüşvet, israf ve yolsuzlukla mücadele edeceğiz. Öyle yasalar hazırlayacağız ki; rüşvete uzananların eli yanacak” dedi.

Meral Akşener Isparta’da! https://t.co/2twtTqxo2R — Meral Akşener (@meral_aksener) 23 Mayıs 2018

Bir tarafta ‘namusuyla evine ekmek götürmeye çalışan aile reisleri’ olduğunu belirten Akşener, diğer tarafta da “İtibardan tasarruf olmaz” diyen kibirliler olduğunu kaydetti. Bu kişilere Müslüm Gürses’in sözüyle seslenmek istediğini belirten Akşener, “Bu ülkeyi sen bölemedin. PKK bölemedi. Ama bu ülkeyi birbirine düşürecek olan, yolsuzluklarla ekmek peşinde koşanlar arasındaki problemdir. Yani bu ülkeyi yakarsa garipler yakar” diye konuştu.

‘Üst akıl senin elini mi tutuyor?’

Dövizdeki yükselişe değinen Akşener, “Doların uçması ‘Üst aklın işi’ diyorlar. Madem bu üst akıl doları uçuruyor, kardeşim, tedbir almak için bu üst akıl senin elini mi tutuyor? OHAL’i kaldırmak için üst akıl senin elinden mi tutuyor? Kaldır OHAL’i, birleştir milleti. Sen de sandıktan çıkarsan eyvallah de ben de çıkarsam eyvallah” diye konuştu.

‘Allah nasip ederse 1 ay sonra biz yapacağız’

Akşener, Erdoğan’ı döviz konusunda tedbir almaya davet etti. Akşener, şöyle devam etti: “Tedbir al, reel sektör için tedbir al. Sabahtan akşama her tarafta dır dır dır, cır cır cır seni gösteriyorlar, bıktık kardeşim. Senden, sinirinden, asabiyetinden, ‘eyt’ yapıp arkasını getirememenden, azarlamandan bıktık. Orduyu tarumar etmenden bıktık. Ekonomiyi düzeltecek şey güvendir. Ekonomiye güven vereceksin. Birazcık konuşma orucuna gir, ekonominin ateşini söndür. Ama yapamayacak, Allah nasip ederse 1 ay sonra biz yapacağız.”