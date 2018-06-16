Akşener’den Erdoğan’a: Abdülhamit Han’ın kurduğu harp okulunu kapattın

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek “FETÖ’cülerle mücadele etmek yerine binalara savaş açtın. Abdülhamit Han döneminde kurulmuş Harp Okulunu kapattın. İlk işim Işıklar Askeri Lisesi’ni açmak olacak” dedi.

Adapazarı Demokrasi Meydanı’nda halka seslen Akşener, 24 Haziran’da tekrar iş başına gelirlerse ilk işlerinin olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını kaldırmak olacağını açıklayan Erdoğan’a “Şimdi olağanüstü hali seçimi kazanırsa kaldıracakmış. Elini tutan mı var? Çıkar bir kanun hükmünde kararname hemen olağanüstü hali kaldır. Kaldıramaz ama ben kaldıracağım” dedi.

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‘Orduyu FETÖ’cülere teslim ettin, sonra darbe oldu’

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştirilerine devam ederek, şöyle konuştu: “Türk ordusu, önce Balyoz, Ergenekon gibi düzmece kumpaslarla bu ülkedeki genelkurmay başkanını hapse attın. Savcısı oldun hapse attın, sonra orduyu FETÖ’cülere teslim ettin. Sonra darbe oldu. Daha sonra bu aziz millet senin yaptığın hataları köprüden, sokaktan bu devleti toplayarak, düştüğü çukurdan çıkararak bu devleti toplayıp getirdi. Şimdi de dış politikada yaptığın her hatayı ana kuzuları burada bulunan kadınların bulunduğu çocuklar kanıyla canıyla düşürdüğünüz çukurdan ülkemizi çıkarıp tekrar getiriyor. Sen hata yapıyorsun gençler canını veriyor. Ne yaptın sonrasında FETÖ’cülerde dövüşmek yerine, onlarla mücadele etmek yerine binalara savaş açtın. Abdülhamit Han döneminde kurulmuş Harp Okulunu kapattın. İlk işim Işıklar Askeri Lisesi’ni açmak olacak.”

15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL’de yürürlüğe konan KHK ile askeri liseler kapatılmış, harp okullarındaki tüm öğrencilerin ilişiği kesilerek, subay ihtiyacı üniversitelerden karşılanmaya başlanmış, GATA da sağlık bakanlığına bağlanmıştı.

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Daha önce 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları sürecinde polis akademisi ve polis kolejleri için yapıldığı üzere harp okulları da milli savunma bakanlığına bağlanmıştı.

KHK kapsamında kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Maltepe Askeri Lisesi ve Işıklar Askeri Lisesi’nin öğrencileri devlet okullarına nakledilmişti.