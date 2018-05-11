Akşener’den ekonomiyle yüklendiği Erdoğan’a: Sıkıldık, gerçekten bıktık

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

İYİ Parti genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, mitinginde ekonomik vaatlerde bulunurken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sözlerine atıfla “Evet, gerçekten sıkıldık. Gerçekten bıktık” dedi.

Akşener, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye de yanıt verdi.

Reklam

Akşener, bugün Balıkesir’deki Kuvayi Milliye Meydanı’nda binlerce partiliye hitap etti.

‘Turizmi cenneti’ne dönmesi, gençlerinin çalışması, zeytininin de dünya markası olması gereken Balıkesir’in 16 senede renksizliğe büründüğünü aktaran Akşener, dört yıllık üniversite bitirip de işsiz kalan sayısının kentte fazla olduğuna seslendi.

Reklam

Akşener şunları kaydetti: “Dört yıllık okuldan mezun olup, annesinden babasından harçlık istemek zorunda olan o çocuklarımıza buradan sesleniyorum… 24’ü akşamı cumhurbaşkanı olacağım. İlk 100 gün içinde Balıkesir tekrar pırıl pırıl parlayacak. Ve değerli gençlerimiz, sizlere ya iş bulacağım ya da iş bulununcaya kadar vatandaşlık maaşı bağlayacağım. Anne ve babalarınızın karşısında utanmak, mahcup olmak durumunda bırakmayacağım.”

Mazot vaadi

İYİ Parti lideri, şöyle devam etti: “Bugün gelirken mazota baktım, 5 lira 60 kuruş olmuş. Soruyoruz muhteremlere; yahu bizim çiftçimizin elinden ekme biçme yetkisini aldınız? Diyorlar ki ‘Pahalıya üretiyorlar.’ 5,6’ya mazot kullandırırsan, hayvana yemi dünya kriterleri üzerinden satarsan ve gübreyi pahalıya satarsan çiftçi pahalıya üretir. Buradan ilan ediyorum… Amerikan çiftçisi 1,5 liraya mazot kullanıyor. Oradan mısır ithal ediyoruz biz. Amerikan çiftçisi çok kazanıyor, benim çiftçim az. Bizim dönemimizde çiftçimiz 1,5 liraya mazotu kullanacak.”

‘Gerçekten sıkıldık’

Akşener, söylediklerinin bazılarının iktidar tarafından yapıldığını dile getirerek fabrikaların özelleştirildiğini kaydetti: “Cebinize bir kuruş girdi mi? Maaşlarınıza zam geldi mi? Gençlere iş imkanı yaratıldı mı? Peki ne oldu? Millete söven bir şahsın vergi borçları silindi. Diyoruz ki biz ’30 milyon borçlumuz var, 4,5 milyon kişi kredi kartları ve aldığı diğer krediler sebebiyle peşlerinde avukatlar var, haciz var.’ Biz de dedik ki ‘Öncelikle şehit ve gazi ailelerinin, sonra işsizlerin, sonra asgari ücretlilerin borçlarını siliyoruz, kredi kartı borçlarını siliyoruz.’ Tüketici kredilerini söylüyoruz. Ne dedi ‘Siz tamam derseniz tamam.’ E biz de ‘Tamam’ dedik. Tamam mı? Allah büyük, kendi ağzıyla söyledi. Sonra 3 milyona yakın insan tweet attı. Bugün de gençlere demiş ki ‘Benden sıkıldınız artık.’ Evet, gerçekten sıkıldık. Gerçekten bıktık. İşsiz gezmekten bıktık.”

Erdoğan, bugünkü programında konuşması uzayınca kendisini dinleyen gençlere “Sevgili gençler, sıkıldınız biliyorum” demişti.

Cumhurbaşkanı seçilirse ailevi malvarlığımda liralık artış olmayacağını belirten Akşener, malvarlığını sosyal medyadan açıklayacağını kaydetti.

İYİ Parti lideri, “Ama hiç kimseyi, oğlummuş, kocammış, oymuş, buymuş aramayacak. Hiçbir bürokratı aramayacak. Ama bu ülkenin bu vatan çocuklarının haklarını korumak benim namus borcum olacak” diye konuştu.

İnce’ye yanıt

İnce bugün ikinci tura kalması halinde Akşener’i destekleyeceğini belirterek “Beni yardımcısı yaparsa olurum. Benim hiç öyle bir kompleksim yok” demişti.

Akşener’den bu sözlere yanıt geldi: “Muharrem İnce, zeki bir siyasetçidir. Bir şey söylüyorsa bir bildiği vardır. O gün geldiğinde kendisiyle muhakkak görüşeceğim.”