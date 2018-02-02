Akşener’den destek: Menbiç ve Fırat’ın doğusu da temizlenmeli

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından gündeme gelen operasyonlara ilişkin “Menbiç ve Fırat’ın doğusu da temizlenmelidir” dedi.

Yalova’da partisinin il başkanlığını açan Akşener, kenti yakından tanıdığını kendisini ‘Yalova’nın yengesi’ olarak tanıttı.

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Akşener, kayınvalidesinin Gökçedereli olduğunu belirterek “Çok iyi bir yengeyim. 37 yıldır kayınvalidemle oturuyorum. Bu arada babaannemizle de 12 yıl kaldım. Yani çift kayınvalideliyim” dedi.

Menbiç mesajı

İYİ Parti lideri Afrin’deki PYD hedeflerine düzenlenen harekata söz getirerek şunları söyledi: “Suriye’de yapılan Afrin harekâtı bir zorunluluktur. Menbiç ve Fırat’ın doğusu da temizlenmelidir ama tekrar söylüyoruz: O şanlı, o kahraman Mehmetçik, sizin rezil rüsva ettiğiniz dış politikada, yerden kaldırıp canı pahasına tekrar ayağa kaldırıyor. Şimdi hiç yoktan bir ÖSO kavgası çıkardı. Afrin’le ilgili olarak ne burası, koca Yalova’yı tek tek gezelim, tek bir kişi demez ki niçin yapılıyor? Elbette yapılacak ama bu yapılma zorunluluğuna getiren sensin.”

Erdoğan’a ‘hodri meydan’

Akşener, partisine yönelik birçok engellemeler yapıldığını da belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Partimiz için ‘Kurdurtmayacağız’ dediler, kurduk. Şimdi deniliyor ki ‘Seçime sokmayacağız.’ Bütün şekil, şartlarını yerine getiriyoruz. Gücünüz varsa, yüreğiniz varsa oynayın bakalım YSK’yla da ne oluyormuş. Açık net bir şey söylüyorum. Sayın Erdoğan her seferinde kefen muhabbetti yapar; ben kefen muhabbeti yapmıyorum. Allah şahittir. Ant olsun, şart olsun ki kellem şuradadır. İlk tekmeyi ben atıyorum. Hadi yüreğin yetiyorsa sokma da seni göreyim. Hadi yüreğin yetiyorsa seçime sokma da göreyim. 1 Nisan’da olağanüstü kongremizi yapacağız. Şimdi müracaat ettik Arena’ya. O günün boş olduğunu biliyorum. Buradan ilan ediyorum huzurlarınızda. Hangi bahaneyi uyduracaksınız, göreceğim. Bulsunlar, bulsunlar. Biz zorlandıkça çare üretmeyi öğrendik. Hadi bulsunlar. Türkiye bizim.”