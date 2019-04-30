Akşener’den Çubuk tepkisi: İnek hırsızından kahraman çıkarmak ahmaklıktır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’e AKP ve MHP’lilerin sahip çıkmasını “İnek hırsızından kahraman çıkarmak ahmaklıktır” diye yorumladı.

Fotoğraf: İYİ Parti

Akşener’in partisinin grup toplantısında gündemle ilgili yaptığı değerlendirmelerle ilgili satırbaşları şöyle:

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İktidara 1915 desteği

“Her yıl Nisan ayında bazı ülkeler 1915 yılında yaşanan olaylara ilişkin Türkiye’yi karalamaya devam ediyor. Tarih bütün hakikati ile ortadadır. Soykırım iddiaları iftiradır. İktidarın bu konudaki duruşunu destekliyoruz.”

Raci Tetik’e tepki

“Memleket evlatlarının Mamak’ta yaşadıkları (12 Eylül darbe döneminde cezaevinde yaşanan işkenceleri kastediyor) hepimizin malumu. Dönemin cezaevi komutanı Raci Tetik’in ölüm haberi o günleri yeniden yaşattı bizlere. Beddua etmiyorum. Allah’ın bileceği iş biliyorum ki varsa bir hesabı verecektir, Allah’a havale ediyorum.”

Karamollaoğlu’na destek: ‘Alçadılar’

“İktidar partilerinin seçim kampanyasında kullandıkları dili gördük. Ekonomiyi konuşturmamak için seçim meydanlarını savaş alanına çevirmek istediler. Sayın Temel Karamollaoğlu ile beni Kandil ile sözleşme imzalayacağımızı söyleyecek kadar alçaldılar. Oysa ekonomide yaşananları perdelemek mümkün mü?”

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31 Mart yorumu: ‘Ülkücüler kazandı, İYİ’ler kazandı’

“Kulağı çekin dedik, 31 Mart akşamı gördük ki milletimiz sözümüze itibar etti. Düşmanlık değil, sevgi kazandı. Tenceresi kaynamayan anneler, iş bulamayan gençler, ekmeği çalınan babalar kazandı. Kafasına çay atılanlar, tanzim çadırlarındaki kuyruklar kazandı. ‘Fatiha bilmez’ denilen Ülkücüler kazandı. Kısaca İYİ’ler kazandı. FETÖ’ye teslim ettikleri devleti 15 Temmuz’da sokaklardan toplayan millet kazandı. AKP’ye, MHP’ye oy veren kardeşlerimiz kaybetmemiştir. Kaybedenler yeni bir hendek siyaseti kurup bizi birbirimize düşman etmeye kalkışanlardır. Milletimiz bölücülüğü bir kez daha açılan o hendeklerde boğdu. Milletimiz ‘Kibirlenme padişahım senden büyük Allah var’ dedi.”

‘T.C.’nin dönüşüne destek

“Devlet eliyle kaldırılan T.C. ibaresini seçilir seçilmez geri getirenler mi ülkeyi teröristlere teslim edecek? Böyle bir devlet anlayışı olabilir mi? Bir yerel seçimi Türkiye’nin var olma, yok olma meselesi olarak gösterdiler? Peki şimdi ne oldu? Ezan mı sustu? Söyledikleri iftiralardan geri ne kaldı biliyor musunuz? Allah’a verecekleri hesap kaldı.”

İstanbul değerlendirmesi: ‘Ya darbeciler gibi olacak…’

“Gelelim bitmeyen İstanbul seçimlerine. İstanbul’u kabullenememeleri gösteriyor ki AKP’de bir çöküş korkusu yaşanıyor. Milletin sandığa güveni örselenmektedir. Milletin sandıktan ümidi kestiği yerde fırsatçılara gün doğar. AKP’li vatandaşlar bile rahatsız durumdan. Anadolu Ajansı’nın yayınları kesmesi bu ülkeye bir kumpas girişimidir. Nasıl bir senaryo yazıldı da o gece balkonda yaptığınız konuşma bu şekilde değişti.

İktidar bilmelidir ki atadıkları isimler aracılığı ile seçimin tekrarlanmasına ilişkin bir karar AKP’nin ilk sandığa gömüleceği anlamına gelmektedir. Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Bunun dışında bir karar siyasi gaspçılık olur. Buna ne biz ne de aziz milletimiz müsaade etmez. Tarih sayın Erdoğan’ı bir yol ayrımına getirdi. Ya darbeciler gibi olacak ya da seçimlerin sonucunu kabul edecek. Kibirden vazgeçin ve milletin kararını tanımamaktan vazgeçin.”

‘İnek hırsızına türbe gibi ziyaret başlayacak’

“Benim evimin önüne gelenler serbest bırakıldı. Sayın Kılıçdaroğlu’na yumruk atan serbest bırakıldı. İnek hırsızından (Kılıçdaroğlu’na saldıran Osman Sarıgün’ün inek hırsızlığından sabıkasına atıfta bulunuyor) kahraman çıkarmaya çalışmak ahmaklıktır. Korkuyorum inek hırsızına türbe gibi ziyaretler başlayacak. Cumhurbaşkanı’na yakışan şehit cenazesine niye gidildi diye sorgulamak değil yapılan karşı durmaktır. Şu vatanda gidemeyeceğimiz bir yer mi var?”