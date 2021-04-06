Akşener’den Çinli elçiye ‘tokatlı’ yanıt

Çin’in Ankara büyükelçiliğinin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i etiketleyerek yaptığı paylaşıma ‘tokatlı’ yanıt geldi.

Fotoğraf: İYİ Parti / Twitter

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün Twitter hesabından ‘Barın Katliamı’nın 31’inci yılı nedeniyle bir paylaşım yaparak, ‘Doğu Türkistan’da yaşanan katliamın acısının halen taze olduğunu’ dile getirmişti. Akşener de Twitter hesabından “Doğu Türkistan bir gün mutlaka bağımsız olacak!” diye yazmıştı.

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Çin’in resmi büyükelçilik hesabı da Yavaş ve Meral Akşener’i etiketleyerek iki mesaj paylaşmış, ‘herhangi bir kişinin toprak bütünlüğüne meydan okuması’na karşı çıkmıştı.

Açıklamada, “Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır” ifadesini kullanması dikkat çekmişti.

Bunun üzerine büyükelçisi Liu Şaobin, ‘sosyal medya paylaşımlarından duyulan rahatsızlık nedeniyle’ Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.

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İYİ Parti’nin Twitter hesabından paylaşılan çizimde Akşener, elçiliğin ifadelerini kullanan birini tokat atıp Çince, “Boş konuşmayı bırakın, siz önce Uygurlara yaptığınız soykırımı durdurun” diyor.

Paylaşımda Doğu Türkistan etiketine de ver yerildi.

Doğu Türkistan’da neler oluyor?

Hem mevcut hem de eski ABD dışişleri bakanları, Kanada ve Hollanda parlamentoları Çin’in Uygurlara yönelik muamelesini soykırım olarak nitelendirmişti.

BM’ye göre, Çin, ‘mesleki eğitim verdiğini ve aşırılığı ortadan kaldırmayı amaçladığını’ iddia ettiği kamplarda en az 1 milyon Uygur Türkü’nü tutuyor.

Uygurların zorla ‘yeniden eğitim kampları‘nda tutulmaları ve istismara uğramaları, Uygur kadınlarının zorla kısırlaştırılması, çocukların ailelerinden ayrılması, fabrikalarda zorla çalıştırma, sistematik tecavüz ve işkence Çin’e yöneltilen suçlamalardan yalnızca birkaçı.

Kapsamlı bir rapora göre Çin, Doğu Türkistan’da Uygurlara yönelik muamelede, Aralık 1948’de kabul edilen Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin her hükmünü ihlal etti.