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Yaramazlara biraz batar!

Akşener’den CHP’nin ‘Meclis’te İdlib oturumu’ çağrısına destek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Suriye’nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik saldırı sonrası kurmaylarıyla toplanmak üzere Bursa’daki programını iptal ederek genel merkez geldi.

Fotoğraf: DHA

Genel merkeze gelişinde gazetecilere açıklama yapan Akşener, “Arkadaşlarım burada, oturup bilgilerimizi birleştirip bir toplantı yapacağız. Milletimizin başı sağolsun. Şu anda hala orada bulunan Mehmetçiğimizin ayağına taş değmesin, şehitlerimizin mekânı cennet, inşallah peygamber efendimize komşu olsunlar” dedi.

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Suriye’nin İdlib bölgesinde TSK’ya yapılan hava saldırısı sonucu 33 asker hayatını kaybetmişti. Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yaklaşık yedi saat süren güvenlik toplantısı düzenlenmişti. Cumhurbaşkanlığı saldırıya misliyle karşılık verileceğini duyurmuştu.

Bir gazetecinin CHP’den Meclis’te kapalı oturum yapılması teklifi geldiğine parti olarak ne diyorsunuz sorusuna Akşener, ‘olmasında fayda olduğu’ yanıtını verdi.

Akşener, cumhurbaşkanıyla görüşmesi sonrasında saldırıyla ilgili hangi bilgiye sahip olduğu sorusuna “Sayın Cumhurbaşkanıyla bir görüşme yaptım, ben aradım ve sadece bilgi aldım paylaşmam doğru olmaz” dedi.

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Akşener, daha sonra genel merkez Makam odasında kurmaylarıyla toplantıya geçti.

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Akar, NATO ve diğer müttefiklerden ‘Patriot’ talebini doğruladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlarken, İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin olası harekatında NATO ve müttefik ülkelerden destek talebinde bulunduklarını doğruladı. Akar, özellikle Hatay’da Suriye sınırına yakın bölgede ‘Patriot’ hava savunma sistemi konuşlandırılmasına ilişkin soruya, söz konusu ülkelerle ‘İdlib’deki pozisyonumuzu desteklemek için fiili olarak katkılarınızı gösterin’ türünde ‘spesifik konuşmalar olduğunu’ belirtti.

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