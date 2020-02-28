Akşener’den CHP’nin ‘Meclis’te İdlib oturumu’ çağrısına destek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Suriye’nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik saldırı sonrası kurmaylarıyla toplanmak üzere Bursa’daki programını iptal ederek genel merkez geldi.

Fotoğraf: DHA

Genel merkeze gelişinde gazetecilere açıklama yapan Akşener, “Arkadaşlarım burada, oturup bilgilerimizi birleştirip bir toplantı yapacağız. Milletimizin başı sağolsun. Şu anda hala orada bulunan Mehmetçiğimizin ayağına taş değmesin, şehitlerimizin mekânı cennet, inşallah peygamber efendimize komşu olsunlar” dedi.

Reklam

Suriye’nin İdlib bölgesinde TSK’ya yapılan hava saldırısı sonucu 33 asker hayatını kaybetmişti. Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yaklaşık yedi saat süren güvenlik toplantısı düzenlenmişti. Cumhurbaşkanlığı saldırıya misliyle karşılık verileceğini duyurmuştu.

Bir gazetecinin CHP’den Meclis’te kapalı oturum yapılması teklifi geldiğine parti olarak ne diyorsunuz sorusuna Akşener, ‘olmasında fayda olduğu’ yanıtını verdi.

Akşener, cumhurbaşkanıyla görüşmesi sonrasında saldırıyla ilgili hangi bilgiye sahip olduğu sorusuna “Sayın Cumhurbaşkanıyla bir görüşme yaptım, ben aradım ve sadece bilgi aldım paylaşmam doğru olmaz” dedi.

Reklam

Akşener, daha sonra genel merkez Makam odasında kurmaylarıyla toplantıya geçti.