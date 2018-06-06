Akşener’den çağrı: ‘Millet ittifakı’nın devam etmesi gerekiyor

İYİ Parti genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, ‘millet ittifakı’nın seçimden sonra da devam etmesi gerektiğini söyledi.

FOX TV’de programa katılan Akşener’in açıklamalarından satır başları şöyle:

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“* Kadınlara öncelikle son 10 yılda artan şiddet, istismarda iyi hal indirimini kaldırmayı vaat ediyorum. Kadını evinde muhafaza edeceğiz, şiddet uygulayan erkekleri terapi evlerine göndereceğiz ve tedavi edeceğiz.

* (‘Rıza’ yaşı) 12 yaş kuralı iğrenç bir şey. Kadınlarda bir suç arama mantığı kaldırılacak. Şiddet gören kadın veya çocuğa eşit muamele göstereceğiz.

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* İşsizlerimizin yüzde 36’sı kadın. Kadınlara iyimser ayrımcılık uygulayacağız. Ben kendimi dindar olarak tanımlayan kadınım. 37 yaşında politikaya başladığımda dini, sosyal alanda cinsiyet anlamında bir tacize uğramadım. Ta ki bu zamana kadar…*

* Sayın Temel beye de Kemal Kılıçdaroğlu’na da aynı şeyi söyledim. Bu ittifakın 8 Temmuz’dan sonra biteceği gibi bir kavram yok benim kafamda. Bunun devam etmesi gerekiyor.

‘Tayyip bey kutuplaştırarak kazandı’

* Türkiye’de ilk defa üçüncü bir yol oldu. Biz birbirimizi iyi tanıyoruz. Tayyip bey kutuplaştırarak kazandı. Erdoğan ile baş etmek için geç kalmış olabilirim. Dip dalga geliyor. Dip dalganın üzerinde sörf yapcağım. Diğer adayların hepsi ikinci turda Erdoğan’a kaybediyor. Bu kadar yetki bana bile verilmemeli.

* Demirtaş sanık, hükümlü değil. Adaylığı da onaylandı. Cumhurbaşkanı adayının kaçma gibi durumu olmayacağına göre hakimler insiyatif kullanmalıydı. Eşit yarışılmalıydı.

* (HDP Eş Genel Başkanı Pervin) Buldan’a saygı duyarım oy vermemesine ilişkin. Demokrasi derken bir tarafta bir grup seçmenin oyunun cebinde olduğu iddia etmek çelişkidir. Hendeklerin açılmasında valiler göz yumdu. FETÖ’den en çok mağdur olan insan bizim partimizde.

‘Erdoğan çok konuşuyor’

* İğne ucuyla oy topluyoruz. Erdoğan dolaylı olarak cevap veriyor aslında. Erdoğan çok yorgun ve çok konuşuyor. Kınayı adanmışlık olarak kullanıyoruz. O yüzden ben de yaptırıyorum. 2015’teki cumhurbaşkanlığı seçiminde açılım gümbürtüye gitti. Hendek harekatı adı altında farklı bir mücadele oldu. Önleyici tedbirlerdir esas olan. Seçime kurban edildiği zaman dış politika ve terör o zaman sıkıntı olur.

* İsmail Kahraman’ın damadı FETÖ’den kaçak şimdi. Damadının iş yerine kayyum atandı, kayyum kim? Yine damadı. Milletin seçtiği belediye başkanları ağlaya, zırlaya gittiler. Damadı, FETÖ’nün açtığı okullardan mezun. AKP içinde herkesin çarşaf çarşaf fotoğrafı var. Ama ne hikmetse ortada siyasi ayak yok. FETÖ’ye yardım ve yataklık yapanların da mahkemeye çıkarılması zorunluluktur.”