Akşener’den bakan Pakdemirli’ye: Adi olan sensin, zıvanadan çıktılar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, muhalefet partileri için “Bu adiler…” ifadesini kullanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye“Adi olan sensin. Zıvanadan çıktılar” diye yanıt verdi.

Fotoğraf: Reuters

Sosyal medyaya düşen bir videoda Pakdemirli’nin Amasya’da partililere seslenirken “Bu adilere sandıkta gereken cevabı verecek misiniz” dediği duyulmuştu.

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‘Sensin öküz’

Bursa’da CHP ile düzenlenen ortak mitingde konuşan Akşener, hem Pakdemirli’ye, hem de Gaziantep’te Gaziray Banliyo Hattı Projesi’nin test sürüşü sırasında orada bulunan vatandaşlar için “Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar” diyen AKP Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer’e yüklendi.

Akşener, Pakdemirli ve Uzer için şunları söyledi: “Bakan mı danışman mı ne olduğu belirsiz kişiye sormak istiyoruz, nasıl olur da ‘adiler‘ dersin. Adi olan sensin. Bunlar zıvanadan çıktılar. Onun için Antep vekili seçmenine öküz dedi. Sensin öküz”.

‘AK Parti’li olsalar ‘Kürt kardeşim’ olurdu, bizde olunca ‘terörist’ oldu’

Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Belediye meclis üyeleri adayları arasında PKK iltisaklı olanlar var” iddiasına da değindi.

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Soylu’nun 29 İYİ Parti meclis üyesinden bahsettiğini hatırlatan Akşener, bu insanların ortak noktasının Kürt köken olduğunu söyledi.

Akşener, “AK Partili olsalardı ‘Kürt kardeşlerim’ olacaktı. Bizimle oldukları için PKK’lı oldular. Tarzan zorda, ondan böyle konuşuyorlar” dedi.