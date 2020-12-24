Akşener’den, Bahçeli’ye: Genel merkezdeki çalışmaları bitirdik, evime dönüyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine ‘evine dön’ çağrısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, Twitter üzerinden yanıt verdi: “Genel Merkez’deki çalışmaları bitirdik, evime dönüyorum.”

Fotoğraf: Arşiv

Devlet Bahçeli, MHP İl Başkanları Toplantısı’ndaki konuşmasında, Meral Akşener’e, daha önce de yaptığı çağrıyı yineleyerek, “Hala zaman vardır, bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Dön evine bitsin bu çile” demişti.

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Bunun üzerine bugün akşam saatlerinde, Twitter üzerinden, arabada çekilmiş maskeli fotoğrafını paylaşan Akşener, ‘genel merkezdeki çalışmaları bitirdiğini ve evine döndüğünü’ yazdı.