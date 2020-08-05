Akşener’den Bahçeli’ye yanıt: Bıktık, lütfen kendi ortağıyla ilgilensin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Evine dön” çağrısına “Bahçeli kendi ortağıyla ilgilensin. Siyasi magazin konularından konuşmayı siyasi nezaketle hiç bağdaştırmadığımı söylemek isterim” cevabını verdi.

Fotoğraf: Twitter

Bahçeli dünkü yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: “İYİ Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış, ayrı düşmüştür. Meral Hanım’ın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir. Akşener’in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır.”

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Bazı programlara katılmak üzere Nevşehir’e gelen Akşener, Acıgöl ilçesi ve Nevşehir kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Daha sonra Hacıbektaş ilçesine geçen Akşener, Üçler Cemevi ile Hacı Bektaş Veli Türbesi’ni ziyaret etti. Türbede dua eden Akşener, çıkışta gazetecilere şunları söyledi:

“Bahçeli başta ben olmak üzere partime saldırıyor. Biz bundan bıktık, lütfen kendi ortağıyla ilgilensin. Birincisi bu. Diğer taraftan siyasi magazin konularından konuşmayı, siyasi nezaketle hiç bağdaştırmadığımı söylemek isterim.