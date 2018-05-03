Akşener’den Bahçeli’ye ‘imza’ yanıtı: Milleti korkutmaya çalışana pabuç bırakmam

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “FETÖ’nün 100 bin imza ile aday olacak isimler üzerinde odaklanacağı merak konusu olmuştur” diyen MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi: “Buna pabuç bırakmam.”

Demokrat Parti ziyareti çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, “Milleti korkutma ve sindirmeye yönelik açıklamalardan herhangi birisi zarar görürse, buna pabuç bırakmam” diye konuştu.

Reklam

Bahçeli ne demişti?

Bahçeli, darbe girişiminin ‘siyasi ayağı’nın hep tartışıldığını, darbe girişiminde bir ‘siyasi ayak’ olduğunu belirterek “Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur” demişti.

Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürmüştü: “FETÖ darbe hareketinden 15 gün sonra OHAL kabul edildi ve uygulamaya kondu. Çok sayıda silahlı kuvvet mensubu, öğretim kadrolarında uzaklaştırma, görevden alma oldu. Bunların aileleri, çevreleri var. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adalet bakanı ve içişleri bakanı, FETÖ’nün seçmen ayağını hiç takip etmişler mi? Bunlar hangi adayın etrafında toplanabilir? Bunlar benim kafamı kurcalıyor. Etmezse 100 bin kişinin içerisinde FETÖ, PKK desteğiyle bir aday taraması yapılacaksa FETÖ’nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı etrafında kanaat oluşabilir.”