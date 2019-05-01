Akşener’den Albayrak taklidi: Burası çok önemli…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın taklidini yaparak ekonomi yönetimine eleştiride bulundu.

Konuşmasında son dönemde Albayrak’la özdeşleştirilen “Burası çok önemli” ifadesini sık sık tekrarlayan Akşener eleştirilerine, “Damada hatırlatırım; burası çok önemli. Tekrar söylüyorum, burası önemli, gayet önemli” diye başladı.

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Akşener’in bu taklidi üzerine İYİ Parti grubundan alkış koptu.

İYİ Parti lideri şöyle devam etti: “Ekonomi Powerpoint sunumlarıyla değil, yatırımla üretimle ayağa kalkar. Bak burası önemli.”

Bakan Albayrak’ın “Burası çok önemli” ifadesini kullandığı açıklamalarından derlenen bir video şöyle: