Akşener’den AKP’li Yazıcı’ya yanıt: Alan doldurmak için yola çıkmadık

MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, liderliğinde kurulacak yeni parti için “Ben o alanda bir boşluk görmüyorum. Siz kendinize ne derseniz deyin, ‘merkez’ falan demekle bu işler olmaz” diyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’ya cevap verdi.

‘Milli merkez’ çizgide, ‘milliyetçi muhafazakar’ ve ‘Atatürkçü’ olacağı açıklanan yeni partinin ekim ayı içinde kurulması planlanıyor.

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Partiye katılan eski MHP’li Koray Aydın, 2019’daki seçimlerde Akşener’in cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacağını açıklamıştı. Yeni partinin adının ‘büyük ihtimalle’ Merkez Demokrat Parti olacağı duyurulmuştu.

Akşener’in partisiyle ilgili görüşleri sorulan AKP’li Hayati Yazıcı, öğle saatlerinde AA’ya yaptığı açıklamada “Ben o alanda bir boşluk görmüyorum. Siz kendinize ne derseniz deyin, ‘merkez’ falan demekle bu işler olmaz. Bu işi millet takdir eder” demişti.

‘Siyasi yelpazede bir alan doldurmak için yola çıkmış değiliz’

Meral Akşener, Twitter hesabından isim vermeden Yazıcı’nın sözlerine yanıt verdi.

Basında yer alan bazı yorum ve değerlendirmelere yönelik bir bilgilendirme ihtiyacının gerektiğini belirten Akşener, “Hareketimizi yerleşik tanımlar ve sloganlar üzerinden okumak doğru tespitlere ulaştırmaz. Biz siyasi yelpazede bir alan doldurmak için yola çıkmış değiliz. Böyle bir tavrı anlamlı da, faydalı da bulmayız. Amacımız; bizzat toplam siyaseti sağlıklı alana taşımak, rekabetçi siyasi yapıyı yeniden inşa edip milli iradenin tecellisini sağlayarak, Türkiye’nin entellektüel birikimini zenginliklere taşımaktır” dedi.

“‘Gazi Mustafa Kemal’den, ‘Aziz Atatürk’e geçiş son derece sevindiricidir” diyerek sözlerine devam eden Akşener, “Ayakların, Türk Milliyetçiliğinden çekilerek Malazgirt ovasına Otağ kurmaya yönelişi, Kızılelma seslenişi gayet memnuniyet vericidir. Yapının diğer yüzünden, ‘Kerkük’ sözcüklerinin duyulacak kadar seslendirilmesi bile, tarafımızca memnuniyetle karşılanmaktadır” diye yazdı.