Akşener’den ‘Afrin operasyonu’na şartlı destek: Kefenli tosunlar askere alınsın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Suriye’de Afrin bölgesine yönelik yapılması düşünülen askeri operasyona destek verdi.

Meral Akşener gece Twitter’da güncel siyasi gelişmelere ilişkin bir dizi açıklama yaptı.

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Hükümetin geçmişteki Suriye politikasında yaptığı hataları sıralayarak eleştiren Akşener, “Afrin’deki YPG-PYD güçleri Rusya’nın kanatları altında. Fırat’ın doğusundaki PYD güçleri ABD’nin kanatları altında. Sen Afrin’e bir harekat yapacağım diyorsun; ben bu ülkede içişleri bakanlığı yaptım, böyle davulla zurnayla, megafonla harekat yapacağız diye açıklama yapılmaz” dedi.

‘Paralı askerlik yapan çocuklarınızı ön safta görelim’

Afrin’e yapılacak harekatın askerleri tuzağın içine göndermek olacağını belirten Akşener şöyle dedi: “Düşmanın tedbir almasına müsaade ediyorsun. Evet, Afrin’e operasyon yapmalısın. Ama bu harekat için Rusya sana ne diyecek, ABD sana ne diyecek; millet bunu bilmek istiyor.”

Akşener, Afrin’e operasyon yapılmadan önce ABD’nin İncirlik ve Malatya’da kullandığı üslerin kapatılması gerektiğini ifade ederek şöyle devam etti: Sana bir önerim var. Şu paralı askerlik yapan çocuklarınızı ön saflarda görelim. Kendi çocuklarınız paralı askerlik yapıyor, garibanın çocukları üzerinden kabadayılık taslıyorsun. Bütün siyasi partilerde; Ak Parti’de, MHP’de, CHP’de ve İYİ Parti’de hangi siyasi çocuğuna paralı askerlik yaptırmışsa, 40 yaşını geçmemiş çocuklarının tamamının askere alınmasını ve Afrin harekatında başrolde olmasını talep ediyorum. Özellikle ‘one minute‘ olayından sonra, annelerinin dantelli masa örtüleriyle ölmeye ölmeye geldik diye bağıran şu kefenli tosunların da isim isim tespit edilip, mutlaka askere alınmasını ve Afrin operasyonunda başrolde yer almalarını tavsiye ediyorum.”